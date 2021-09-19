İçişleri Bakanlığı duyurdu: İkna yoluyla 5 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 5 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 5 teröristin bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

2021'DE 151 TERÖRSİT TESLİM OLDU

Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirtilen açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda, 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 151'e yükseldiği kaydedildi.