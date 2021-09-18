Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu





Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.



Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Bakan Koca, "Vaka sayıları; 18 Eylül: 26 bin 161, 17 Eylül: 27 bin 692, 16 Eylül: 28 bin 118, 15 Eylül: 28 bin 224, 14 Eylül: 27 bin 802, 13 Eylül: 24 bin 613, 12 Eylül: 21 bin 352. Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım" dedi.