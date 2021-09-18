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    • 18.09.2021 19:46
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Bakan Koca, "Vaka sayıları; 18 Eylül: 26 bin 161, 17 Eylül: 27 bin 692, 16 Eylül: 28 bin 118, 15 Eylül: 28 bin 224, 14 Eylül: 27 bin 802, 13 Eylül: 24 bin 613, 12 Eylül: 21 bin 352. Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım" dedi.

    17 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                6 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    5 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    4 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    3 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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