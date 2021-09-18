Teknofest 2021 ne zaman, kayıt gerekli mi? Teknofest nerede, katılım ücretli mi? Yaş sınırı var mı?

Teknoloji severlerin heyecanla beklediği Teknofest başladı. Türk savunma sanayi silahları bu festivalde sergileniyor. Dünyanın en dikkat çeken silahları Teknofest'te yer alacak. Türkiye'nin önemli kurumları ve firmalarının destekleriyle Türkiye'nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 21 Eylül'de kapılarını ziyaretçilere açıyor. Peki, Teknofest için kayıt gerekli mi? Teknofest nerede, katılım ücretli mi? İşte tüm detaylar!