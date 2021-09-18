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    Teknofest 2021 ne zaman, kayıt gerekli mi? Teknofest nerede, katılım ücretli mi? Yaş sınırı var mı?

    21-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ulaşımın ücretsiz sağlanacağı belirtildi. Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen festivalde 34 farklı kategoride düzenlenecek.Türkiye’nin teknolojik alanlarda yetkinliğini geliştirmesi ve söz sahibi olabilmesi için yapılan Teknofest için vatandaşlar gerekli araştırmalara başladı. Peki, Teknofest ne zaman? Teknofest için kayıt gerekli mi? Teknofest nerede, katılım ücretli mi? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Teknofest 2021 ne zaman, kayıt gerekli mi? Teknofest nerede, katılım ücretli mi?

    Teknoloji severlerin heyecanla beklediği Teknofest başladı. Türk savunma sanayi silahları bu festivalde sergileniyor. Dünyanın en dikkat çeken silahları Teknofest'te yer alacak. Türkiye'nin önemli kurumları ve firmalarının destekleriyle Türkiye'nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 21 Eylül'de kapılarını ziyaretçilere açıyor. Peki, Teknofest için kayıt gerekli mi? Teknofest nerede, katılım ücretli mi? İşte tüm detaylar!

    TEKNOFEST NEDİR?

    TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin millî teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. Festival 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecektir.

    TEKNOFEST'TE YAŞ SINIRI VAR MI?

    Festival, her yaş ve meslek grubundan ziyaretçiye açık olup ücretsizdir. Katılımını özellikle desteklediğimiz 13 yaşından küçük ziyaretçiler alana, velileri ya da öğretmenleri ile birlikte kabul edilecektir.

        KATILIM ÜCRETSİZ Mİ?

        TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ve Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ni ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

        KATILIMCILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

        Katılımcıların öncelikle TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

        Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış ise veya önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

        Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.
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        Haberler Güncel Teknofest 2021 ne zaman, kayıt gerekli mi? Teknofest nerede, katılım ücretli mi? Yaş sınırı var mı?
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