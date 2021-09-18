Teknofest 2021 ne zaman, kayıt gerekli mi? Teknofest nerede, katılım ücretli mi? Yaş sınırı var mı?

Teknoloji severlerin heyecanla beklediği Teknofest başladı. Türk savunma sanayi silahları bu festivalde sergileniyor. Dünyanın en dikkat çeken silahları Teknofest'te yer alacak. Türkiye'nin önemli kurumları ve firmalarının destekleriyle Türkiye'nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 21 Eylül'de kapılarını ziyaretçilere açıyor. Peki, Teknofest için kayıt gerekli mi? Teknofest nerede, katılım ücretli mi? İşte tüm detaylar!
TEKNOFEST NEDİR?
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin millî teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. Festival 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecektir.
TEKNOFEST'TE YAŞ SINIRI VAR MI?
Festival, her yaş ve meslek grubundan ziyaretçiye açık olup ücretsizdir. Katılımını özellikle desteklediğimiz 13 yaşından küçük ziyaretçiler alana, velileri ya da öğretmenleri ile birlikte kabul edilecektir.