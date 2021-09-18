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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gaziantep'te polisin dikkati sayesinde bombalı eylem engellendi

    İçişleri Bakanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde terör örgütlerinin düzenleyeceği bombalı eylemin önüne geçildiğini duyurdu.

    Gaziantep’te bombalı eylem engellendi!

    İçişleri Bakanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde terör örgütlerinin düzenleyeceği bombalı eylemin önüne geçildiğini duyurdu.

    Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

    Gaziantep'te Polisin Dikkati Sayesinde Bombalı Eylem Engellendi

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Gaziantep'te güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik olarak eylem arayışı içerisine olduğuna dair bilgiler edinmesi üzerine, il genelinde güvenlik önlemlerini artırılmıştı.

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisindeki şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı. Bomba İmha ekiplerince şüpheli paket, Jammer (Sinyal Bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı.

    İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi.

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