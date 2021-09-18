Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 1. Olağan Kurultay'da muhalefeti topa tuttu

"ERDOĞAN'I YENEMEYİZ"

Muhalefetin insanlara vaati şu; Biz gücümüze güvenmiyoruz, Tek başımıza bir şey yapamayız. Yenemeyiz bu Erdoğan'ı. Hep beraber bir araya geleceğiz de adayımız kim olacak ona karar veremiyoruz. Bir de biz size geçici bir dönem vaat ediyoruz. İki yıl sonra sizi tekrar seçime götüreceğiz. Böyle bir vaat olur mu?