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    • 18.09.2021 13:31
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    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 1. Olağan Kurultay'da muhalefeti topa tuttu

    Memleket Partisi'nin Ankara’da düzenlenen Birinci Olağan Kurultayı'nda konuşan Muharrem İnce muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Muhalefettin "Ne işimiz var Libya'da?" ve "Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik" çıkışlarına tepki gösteren İnce, "Laflara bakın. Cehalet böyle bir şeydir. Oralarda olmak zorundayız" dedi. Muhalefetin "Biz gücümüze güvenmiyoruz" diyerek birleştiğini ifade eden İnce, "Geçici bir dönem istiyorlar. Böyle bir vaat olur mu?" ifadelerini kullandı. İnce, Akşener ve İmamoğlu'na ilişkin ise, "Bir belediye başkanına Fatih benzetmesi yanlıştır" ifadesini kullandı. İnce, "Genel başkan iki seçimde partisini birinci parti yapamaz ise 45 gün içinde evine döner. 10 seçim beklemek yok" şeklinde konuştu. CHP'nin kumpaslarına değinen İnce, " Demokrasi diyorlar parti içinde demokrasiyi sıfırlıyorlar. Eski partimde bana yapılanları bu partide yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

    Muhalefeti topa tuttu

    Memleket Partisi'nin 1. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurultay'da konuşma gerçekleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulundu.

    Muhalefetin toplumdan geçici bir dönem istediğini daha sonrasında yeniden seçim düzenlemeyi vaat ettiğini belirterek "Böyle bir vaat olur mu?" diyen İnce, şunları söyledi:

    "ERDOĞAN'I YENEMEYİZ"
    Muhalefetin insanlara vaati şu; Biz gücümüze güvenmiyoruz, Tek başımıza bir şey yapamayız. Yenemeyiz bu Erdoğan'ı. Hep beraber bir araya geleceğiz de adayımız kim olacak ona karar veremiyoruz. Bir de biz size geçici bir dönem vaat ediyoruz. İki yıl sonra sizi tekrar seçime götüreceğiz. Böyle bir vaat olur mu?

    "LİBYA'DA OLMALIYIZ"
    Türkiye'nin Azerbaycan'a Karabağ Savaşı'nda az bile yardım ettiği söyleyen İnce, "Mesela Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaş oldu. Türkiye yardım etti. Muhalefet 'Ne yazık ki Azerbaycan'a yardım ettik' dedi. Lafa bakın. Az edilmiştir. Türk askeri Libya'ya gitti. 'Ne işimiz var Libya'da?' diyor muhalefet. Cehalet böyle bir şeydir. Libya'da olmak zorundayız. Mavi Vatan için destek vereceksin. Bu nasıl bir muhalefet?" dedi.




        Muhalefeti hedef alan İnce'nin açıklamaları şöyle:

        CHP'DEKİ KUMPASLAR
        Ülkeye demokrasi vadediyorlar ama kendi içlerindeki demokrasiyi sıfırlıyorlar. Türkiye'de ilk kez genel başkan üyeler tarafından seçilir dedik. Bugün Muharrem İnce tek aday. Yarın bir vatan evladı çıkıp senden daha iyi diyecek. Bekliyorum onu. Olsun olmalı. Eski partimde hangi zorlukları yaşadıysam, beni ekarte etmek için hangi ayak oyunlarını yaptılarsa, partinin tüzüğünü yazarken arkadaşlarıma şöyle söyledim. Bana yapılanların hiçbirini bana yarın rakip olana yapmayacağız.



        "CUMHURBAŞKANI ADAY ADAYIYIM"
        Cumhurbaşkanı aday adayıyım. Ama sandığı koyacağız bütün üyelerin önüne. Belki başka bir vatan evladı çıkar, üyeler karar verecek. Yarın tartışmalı bir konu oldu diyelim. Genel başkan, MYK karar vermeyecek. Bütün üyelerle referandum yapacağız.

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