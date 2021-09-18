Bölücü terör örgütü PKK, ayrılmak isteyen teröristi infaz edip 6 yıl sonra "Şehit" ilan etti!

Evine ve ailesine geri dönmek isteyen Altunterun'un ayrılma talebi teröristlerin acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kendisine, "Şu anda operasyonlar var. Askerler bölgeden çekilsin, uygun bir zamanda seni evine göndeririz" dediler.