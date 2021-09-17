Kirli ittifakta şeffaflık krizi: HDP'yi ne CHP ne de İP iplemiyor!

Aralarındaki kirli ittifakı gizlemelerine rağmen defalarca kez açığa çıkan CHP-HDP-İP ortaklığı her geçen gün yeni yapılan açıklamalarla siyasetin gündemini meşgul ediyor. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, tüm Türkiye'nin önünde yaşanan tartışmanın toplumu oyaladığını belirtti.
HDP'Yİ NE CHP NE DE İP İPLEMİYOR
Övür yazısında, "Evet, ortada bir değil birden fazla tuhaflık var ki, dün ilkesiz ve şeffaf olmayan birlikteliğe gözü kapalı giren HDP'liler, bugün "kör bıçak" veya "kötü" diye niteledikleri muhalefet partilerine yalvaran duruma düşmüş... Bu yüzden de ne CHP ne de İP onları iplemiyor. Muhatap alıp cevap veren bile yok" ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı;
Ortada ciddi bir problem var ki, Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı ile HDP meselesi siyasetin gündeminden hiç inmiyor. İnmeyecek de...
Bu muhalefet cephesi için hem iyi hem de kötü... Önce muhalefet açısından olayın iyi yanına bakalım. Bu tartışmayla muhalefet partilerinin, eski Türkiye zihniyetiyle siyaset yaptıkları ve ortaya yeni bir vizyon koyamadıkları gerçeği bilinçli bir biçimde saklanıyor. Böylece içi boş bir "Kim aday olacak?" tartışmasıyla toplum oyalanıyor.
Onlar için işin kötü tarafı ise bu oyalama taktiğini halkın fark etmesi.
Dikkatinizi çekmiştir, hangi araştırmaya bakarsanız bakın, hiçbir muhalefet partisi topluma iktidar umudu vermiyor ve birbirlerine anlamlı fark atamıyor. Tablo ortada, eski partiler yerinde sayarken, yeniler de yerlerde sürünüyor. Bu yüzden de birbirlerine mahkûmlar. Öyle mahkûmlar ki, bu partiler hem birbirlerine demediklerini bırakmıyor hem de bir arada olmak istiyor.
Mesela İP Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP'yi nasıl konumlandırıyorsunuz?" sorusuna şu cevabı veriyor:
"HDP'yi PKK'nın yanını konumlandırıyorum..." Ona HDP'nin önemli isimlerinden Sırrı Süreyya Önder cevap veriyor:
"İktidar gidecek ama gelecek olan da kör bıçağıyla bekliyor." Biri ötekini "terörün" yanına oturtuyor, öteki de onları kendilerini kesecek "kör bıçak" olarak görüyor.