Kirli ittifakta şeffaflık krizi: HDP'yi ne CHP ne de İP iplemiyor!





Onlar için işin kötü tarafı ise bu oyalama taktiğini halkın fark etmesi.



Dikkatinizi çekmiştir, hangi araştırmaya bakarsanız bakın, hiçbir muhalefet partisi topluma iktidar umudu vermiyor ve birbirlerine anlamlı fark atamıyor. Tablo ortada, eski partiler yerinde sayarken, yeniler de yerlerde sürünüyor. Bu yüzden de birbirlerine mahkûmlar. Öyle mahkûmlar ki, bu partiler hem birbirlerine demediklerini bırakmıyor hem de bir arada olmak istiyor.



Mesela İP Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP'yi nasıl konumlandırıyorsunuz?" sorusuna şu cevabı veriyor:



"HDP'yi PKK'nın yanını konumlandırıyorum..." Ona HDP'nin önemli isimlerinden Sırrı Süreyya Önder cevap veriyor:



"İktidar gidecek ama gelecek olan da kör bıçağıyla bekliyor." Biri ötekini "terörün" yanına oturtuyor, öteki de onları kendilerini kesecek "kör bıçak" olarak görüyor.