Kızı PKK tarafından kaçırılan Mehmet Laçin'den HDP'lilere sert tepki: PKK'yı HDP yönetiyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için İzmir'den Ankara'ya yürüyen Mehmet Laçin, HDP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.
Laçin, sabah saatlerinde geldiği genel merkez önünde HDP milletvekilleri ve partililerin tepkisiyle karşılaştı. Bu sırada milletvekilleri ve polis arasında da gerginlik yaşandı.
HDP'lilerin sözlü sataşmalarına cevap veren Laçin, HDP'nin halkın partisi olmadığını, halkın çocuklarını dağa kaçıran parti olduğunu söyleyerek, "Hani Kürt davasını savunuyordunuz? Sizinki Kürt davası değil, cep doldurma davası." dedi.