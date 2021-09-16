Kızı PKK tarafından kaçırılan Mehmet Laçin'den HDP'lilere sert tepki: PKK'yı HDP yönetiyor

"HDP'LİLER TARAFINDAN DARBEDİLDİM"

Kızını istediği için HDP'lilerin kendisini linç etmek istediğini belirten Laçin şunları söyledi:

"14 sene önce lise öğrencisiyken HDP kızımı zorla elimden aldı. Kızım elimden alınırken HDP'liler tarafından darbedildim. Mahkeme kararı da var elimde. Kocaeli'den aldılar, İstanbul HDP il binasına götürdüler. Oradan Diyarbakır HDP il binasına, sonra da dağa götürüldü. O günden beri mücadelemi sürdürüyorum. Bugün benim 745. günüm. Ben ve benim gibi terör mağduru acılı vatandaşlar bu nöbete başladığımızda HDP'liler, 'Bu bir kar topu, eriyip gidecek' dedi ama bilsinler ki bu kar topu büyüyecek."