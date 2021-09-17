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    • Güncel
    • 17.09.2021 07:17
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    • 17.09.2021 07:23
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış ve sel uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Rize, Artvin, Erzurum, Kart ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte il il 17 Eylül hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    5 il için kuvvetli yağış ve sel uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Tokat ve Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUVVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 32°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        TOKAT °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ERZURUM °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KARS °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        MALATYA °C, 26°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış ve sel uyarısı!
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