Cuma mesajları resimli ve resimsiz, uzun ve kısa en güzel sözler! Whatsapp, SMS, anlamlı 17 Eylül Cuma mesajları sözleri!

Cuma mesajları resimli ve resimsiz, uzun ve kısa en güzel sözler! Whatsapp, SMS, en anlamlı 17 Eylül Cuma mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu mübarek güne ulaşan vatandaşlar dostlarına, akrabalarına, sosyal medyadan ya da SMS üzerinden sevdiklerine bu günü hatırlatmak istiyor. Bu mübarek günde yapılan iyiliklerin de kötülüklerin de haneye iki kat yazıldığına inanılır. İşte içlerinden seçip gönderebileceğiniz Cuma mesajları…
EN GÜZEL VE ANLAMLI 17 HAZİRAN CUMA MESAJLARI!
Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.
Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.