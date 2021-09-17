Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.09.2021 12:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2021 12:43
    ABONE OL

    VGM burs başvuruları başladı mı? VGM ortaöğrenim yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? vgm.gov.tr burs başvuru formu!

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından lise ve üniversite eğitimi alan öğrencilere burs imkanı sağlanıyor. Her sene hak sahibi kazanan öğrencilere eğitim hayatında kolaylık sağlamak için verilen burs paraları hakkında vatandaşlar detaylı araştırmalara başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama neticesinde bu sene lise öğrencilerinde 75 TL, üniversite öğrencilerine ise 300 TL burs ödemesi yapılacağı kararlaştırıldı. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? VGM burs şartları neler, kimler faydalanabilir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    VGM burs başvuruları başladı mı? VGM ortaöğrenim yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? vgm.gov.tr başvuru formu!

    Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu için öğrenciler heyecanlı bekleyişe girdi. Lise ve üniversite öğrencilerine verilen VGM bursu okulların açıllmasıyla birlikte sürekli gündeme geliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından meydana getirilen açıklama neticesinde bu sene lise öğrencilerinde 75 TL, üniversite öğrencilerine ise 300 TL burs ödemesi yapılacağı kararlaştırıldı. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlamış olacak? VGM burs şartları neler, kimler faydalanabilir? İşte detaylar!

    VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

    Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

    Geçtiğimiz yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapıldı. VGM yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Ekim tarihinde başladı.

    ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

    Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Vakıf Katılım Bankası'nın 444 44 77 ya da 0850 202 1 202 nolu telefonları aranarak öğrencinin bulunduğu yere adına hazırlanmış banka kartı ile banka kartını kullanabilmesi için gerekli evraklar kurye ile öğrenciye ulaştırılmaktadır. Gerekli evrak ve işlemlerin tamamlanmasının ardından banka kartı aktif olan öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler.



        Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.



        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Saniye’nin kim olduğu ortaya çıktı!
        Haberler Güncel VGM burs başvuruları başladı mı? VGM ortaöğrenim yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? vgm.gov.tr burs başvuru formu!
            SON DAKİKA