VGM burs başvuruları başladı mı? VGM ortaöğrenim yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? vgm.gov.tr burs başvuru formu!

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu için öğrenciler heyecanlı bekleyişe girdi. Lise ve üniversite öğrencilerine verilen VGM bursu okulların açıllmasıyla birlikte sürekli gündeme geliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından meydana getirilen açıklama neticesinde bu sene lise öğrencilerinde 75 TL, üniversite öğrencilerine ise 300 TL burs ödemesi yapılacağı kararlaştırıldı. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlamış olacak? VGM burs şartları neler, kimler faydalanabilir? İşte detaylar!
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.
Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.
Geçtiğimiz yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapıldı. VGM yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Ekim tarihinde başladı.
ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Vakıf Katılım Bankası'nın 444 44 77 ya da 0850 202 1 202 nolu telefonları aranarak öğrencinin bulunduğu yere adına hazırlanmış banka kartı ile banka kartını kullanabilmesi için gerekli evraklar kurye ile öğrenciye ulaştırılmaktadır. Gerekli evrak ve işlemlerin tamamlanmasının ardından banka kartı aktif olan öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler.