Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Celal Şengör'e taciz tepkisi: Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz

Yaptığı ilginç açıklamalarla gündeme gelen Prof. Celal Şengör öğrencisine yaptığı skandal bir hareketi anlattı.
Online bir yayına katılan Şengör, geçmişte Saniye isimli bir öğrencisinin kendisini kızdırdığını belirterek, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." şeklinde skandal ifadeler kullanarak açıkça tacizde bulunduğunu itiraf etti.
"BABAN BUNU YAPTI MI DEDİM"
Şengör, "Bana bak. Baban bunu yaptı mı dedim? Baktım. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." şeklinde konuştu.
BAKAN YANIKTAN TEPKİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şengör'ün skandal ifadelerine tepki gösterdi.
"BU ZİHNİYETLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Yanık, "Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Failin olayı gülerek anlatması da tacizin ağırlığını hafifletmiyor. Ünvanların arkasına saklanarak meşruiyet sağlama arayışı ise yakışıksız. Öğrenci üzerindeki tahakkümü de ayrıca konuşuruz. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.