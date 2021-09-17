Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Celal Şengör'e taciz tepkisi: Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz

Yaptığı ilginç açıklamalarla gündeme gelen Prof. Celal Şengör öğrencisine yaptığı skandal bir hareketi anlattı.

Online bir yayına katılan Şengör, geçmişte Saniye isimli bir öğrencisinin kendisini kızdırdığını belirterek, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." şeklinde skandal ifadeler kullanarak açıkça tacizde bulunduğunu itiraf etti.