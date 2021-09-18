Son dakika: İstanbul depreminde en riskli alanlar nereler? Uzman isim 6.5 şiddetinde olacak dedi ve ekledi...

SABAH'a konuşan Üşümezsoy, "Deprem olmayacak, korkmayın diyen pembe rüyalar içinde bir kişi değilim ancak bahsedildiği gibi 7.2- 7.5 ya da 8 büyüklüğünde bir deprem riski İstanbul için söz konusu değil. Korkutmaya çalışanların fikirlerinin ne kadar boş olduğunu göstermeye çalışıyorum" diye konuştu. Üşümezsoy şöyle konuştu: