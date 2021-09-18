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    • 18.09.2021 06:57
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    Son dakika: İstanbul depreminde en riskli alanlar nereler? Uzman isim 6.5 şiddetinde olacak dedi ve ekledi...

    Son dakika haberi... İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi olası depreme karşı endişeyle beklerken uzman isim Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depreminin hem şiddetine hem de en çok etkilenecek ilçelerine değindi. İşte İstanbul depreminde en riskli alanlar nereler? ve kaç şiddetinde olacak sorularının yanıtı.

    İstanbul depreminde en riskli alanlar nereler?

    Son dakika haberi... İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi olası depreme karşı endişeyle beklerken uzman isim Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depreminin hem şiddetine hem de en çok etkilenecek ilçelerine değindi.

    Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "İstanbul'da olacak deprem 6.5'i geçmeyecektir" fikrini yineledi.

    SABAH'a konuşan Üşümezsoy, "Deprem olmayacak, korkmayın diyen pembe rüyalar içinde bir kişi değilim ancak bahsedildiği gibi 7.2- 7.5 ya da 8 büyüklüğünde bir deprem riski İstanbul için söz konusu değil. Korkutmaya çalışanların fikirlerinin ne kadar boş olduğunu göstermeye çalışıyorum" diye konuştu. Üşümezsoy şöyle konuştu:

        İSTANBUL DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLACAK


        "İstanbul'da 7.2'lik bir deprem olacağını söylüyorlar. Herkes bu iddianın üzerine atlıyor. Hayır, o hatta yalnızca Kumburgaz Çukuru'nda fay var. Orta sırtta bir fay yok. Marmara'yı bekleyen depremin büyüklüğü en fazla 6.5 olacaktır."

        Üşümezsoy, Kumburgaz Çukuru'nda olacak deprem sonrasında İstanbul'da en fazla etkilenecek alanlar içinse şehrin batı yakasını işaret etti.

            DEPREMDE EN RİSKLİ ALANLAR NERELER?


            İstanbul'un batısındaki yapı stoğunun acil olarak taranması gerektiğinin altını çizen Üşümezsoy, "Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Haramidere, Avcılar, hatta Florya'yı da içine alan iki göl bölgesindeki alanlar, etkilenecek alanlardır. Bu göller bölgesindeki kötü zemine ve yapıların durumuna dikkat etmek gerekiyor" ifadelerine yer verdi.
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            İstanbul depreminde en riskli alanlar nereler?
            Haberler Güncel Son dakika: İstanbul depreminde en riskli alanlar nereler? Uzman isim 6.5 şiddetinde olacak dedi ve ekledi...
                SON DAKİKA