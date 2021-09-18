Son dakika: İstanbul depreminde en riskli alanlar nereler? Uzman isim 6.5 şiddetinde olacak dedi ve ekledi...

Son dakika haberi... İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişi olası depreme karşı endişeyle beklerken uzman isim Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depreminin hem şiddetine hem de en çok etkilenecek ilçelerine değindi.
Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "İstanbul'da olacak deprem 6.5'i geçmeyecektir" fikrini yineledi.
SABAH'a konuşan Üşümezsoy, "Deprem olmayacak, korkmayın diyen pembe rüyalar içinde bir kişi değilim ancak bahsedildiği gibi 7.2- 7.5 ya da 8 büyüklüğünde bir deprem riski İstanbul için söz konusu değil. Korkutmaya çalışanların fikirlerinin ne kadar boş olduğunu göstermeye çalışıyorum" diye konuştu. Üşümezsoy şöyle konuştu: