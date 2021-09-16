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    • 16.09.2021 19:32
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu. Son 24 saatte 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, "Artan hareketlilikle risk daha da yaygın" uyarsında bulundu.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.


    Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

    "ARTAN HAREKETLİLİK İLE RİSK DAHA DA YAYGIN"
    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

    15 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    14 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                6 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                5 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    4 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    3 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 16 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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