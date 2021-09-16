Leman Dergisi'nin Konya'daki cinayetlerle ilgili skandal kapağına soruşturma: İdeolojik propaganda ve provokasyon

'KARİKATÜRLE PROVOKASYON YAPTILAR'

Sabah'ta yer alan habere göre, şikayet dilekçesinin devamında şu ifadelere yer verildi: "Olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine yönelik bir bulgu söz konusu değilken karikatür içeriğinde Konya'nın ve vatandaşlarının zan altında kalacak bir karikatüre yer verilmiştir. Karikatürde hiç bir kamu yararı gözetilmeden ideolojik propaganda ve provokasyon yapılmıştır."

Belediye başkanlığı Konyalılara ve Mevlanaya karikatürle hakaret edildiği gerekçesiyle derginin yöneticilerinin cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.