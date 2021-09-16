Leman Dergisi'nin Konya'daki cinayetlerle ilgili skandal kapağına soruşturma: İdeolojik propaganda ve provokasyon

Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından aile üyelerinin açıklamalarını görmezden gelerek katliamı 'ırkçı saldırı' olarak provoke eden Leman Dergisi, kapağına Mevlana'yı başına silah dayanmış bir şekilde karikatürize etti. Skandal kapağın ardından ülkenin çeşitli kesimlerinden 'ırkçı saldırı' propagandası yürütenlere yönelik tepkiler yükselmeye başladı.
MEVLANA'YA SİLAH DOĞRULTTU
Derginin kapağında yayınlanan karikatürde Mevlana'nın, 'Ne olursan ol yine gel...ister kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel' dediği, karşısındaki karikatürde ise elimde silah bulunan bir kişinin Mevlana'ya 'Seni de burada istemiyoruz' şeklinde karşılık verdiği görüldü.
Derginin altına düşülen notta ise 'Konya'da daha önce 60 kişilik grubun 'Sizi burada istemiyoruz' diye saldırdığı kürt aile saldırganlar serbest bırakıldıktan sonra bu sefer de silahlı saldırıya uğradı. Ailenin 7 ferdide bu saldırıda katledildi' ifadeler paylaşıldı.