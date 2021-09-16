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    • Güncel
    • 16.09.2021 14:12
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    • 16.09.2021 14:12
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    1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne demek? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları bugün erişime açıldı. Açıklamanın hemen ardından yurt ücretleri ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler duyuruldu. Bugün sabah saatlerinin ardından yurtlarla ilgili detaylar ve gelişmeler önemle takip ediliyor. Özellikle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurtları hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne demek? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar? İşte detaylar...

    1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne demek?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurtlarında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında son hazırlıklar tamamlandı. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurtları hakkında bilgiler yurda yerleşen öğrenciler tarafından önemle araştırılmaya başlandı. Peki, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne demek? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar?

    1, 2, 3, 4, 5 VE 6. TİP KYK YURDU NEDİR, NE DEMEK?

    Bakanlık yurtları fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor ve yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. Kategorilerine göre öğrenciler bu yıl, 275 ile 450 lira arasında ücret ödeyecek. KKTC'de bulunan Bakanlık yurtlarının ücreti ise 600 lira olarak belirlendi.

    İşte 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücretleri;

    Yurtlara yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise yurdun kategorisine göre 376 ile 615 lira arasında değişiyor. KKTC'deki yurtlara yerleşen yeni öğrenciler ise 820 lira güvence bedeli ödeyecek.

    Yurt yemekhanelerinden yararlanan öğrencilere beslenme yardımı da yapılıyor. Öğrencilere günlük sabah kahvaltısı için 6, akşam yemeği için de 13 lira olmak üzere toplam 19 lira beslenme yardımında bulunuluyor.

    2021 KYK yurt Ücretleri - Depozito (Giriş) Ücreti
    1. Tip: 230 TL - 314 TL
    2. Tip: 250 TL - 342 TL
    3.Tip: 290 TL - 396 TL
    4.Tip: 325 TL - 444 TL
    5.Tip: 360 TL - 492 TL
    6. Tip: 390 TL - 533 TL
    Kıbrıs KYK: 500 TL - 683 TL

        BAKAN KASAPOĞLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sabah saatlerinde Bakanlık yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurmuştu.

        Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        KYK YEDEK YURT SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        KYK yedek yurt sırası sorgulamak için GSB'nin sonuç sayfasından sorgulama yapılması gerekiyor. Bakanlığın belirlediği tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanıyor. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekiyor.

        KYK YURT BAŞVURU SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

        KYK YURT İZİNLERİ KAÇ GÜN?

        Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 75 gün izin verilmektedir.

            KYK YURT GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ NASIL?

            KYK yurtları güvenli barınma hizmeti sağlar. Yurtlara istenilen saatte girip çıkmak mümkün değildir. Mazereti olan öğrenciler mazeret bildirip giriş çıkış saatlerini belirtebilir. Yurtlara sabah en erken 06.00, gece en geç 23.00'da girebilirsiniz. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler önce uyarı alır ardından yurttan atılabilir.
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            Haberler Güncel 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne demek? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar?
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