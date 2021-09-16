Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurtlarında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında son hazırlıklar tamamlandı. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurtları hakkında bilgiler yurda yerleşen öğrenciler tarafından önemle araştırılmaya başlandı. Peki, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne demek? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar?
1, 2, 3, 4, 5 VE 6. TİP KYK YURDU NEDİR, NE DEMEK?
Bakanlık yurtları fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor ve yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. Kategorilerine göre öğrenciler bu yıl, 275 ile 450 lira arasında ücret ödeyecek. KKTC'de bulunan Bakanlık yurtlarının ücreti ise 600 lira olarak belirlendi.
İşte 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücretleri;
Yurtlara yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise yurdun kategorisine göre 376 ile 615 lira arasında değişiyor. KKTC'deki yurtlara yerleşen yeni öğrenciler ise 820 lira güvence bedeli ödeyecek.
Yurt yemekhanelerinden yararlanan öğrencilere beslenme yardımı da yapılıyor. Öğrencilere günlük sabah kahvaltısı için 6, akşam yemeği için de 13 lira olmak üzere toplam 19 lira beslenme yardımında bulunuluyor.
2021 KYK yurt Ücretleri - Depozito (Giriş) Ücreti
1. Tip: 230 TL - 314 TL
2. Tip: 250 TL - 342 TL
3.Tip: 290 TL - 396 TL
4.Tip: 325 TL - 444 TL
5.Tip: 360 TL - 492 TL
6. Tip: 390 TL - 533 TL
Kıbrıs KYK: 500 TL - 683 TL