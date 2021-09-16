Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurtlarında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında son hazırlıklar tamamlandı. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurtları hakkında bilgiler yurda yerleşen öğrenciler tarafından önemle araştırılmaya başlandı. Peki, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne demek? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar?

1, 2, 3, 4, 5 VE 6. TİP KYK YURDU NEDİR, NE DEMEK?

Bakanlık yurtları fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor ve yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. Kategorilerine göre öğrenciler bu yıl, 275 ile 450 lira arasında ücret ödeyecek. KKTC'de bulunan Bakanlık yurtlarının ücreti ise 600 lira olarak belirlendi.

İşte 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücretleri;