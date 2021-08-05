Konya'da 7 kişiyi katleden cani Mehmet Altun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Öldürme kastım yoktu

Türkiye günlerdir 6 gün önce Meram ilçesinde aynı aileden 4'ü kadın 7 kişinin öldürülmesi olayını konuşmuştu. Katil zanlısı Altun, olaydan bir gün önce kiraladığı otomobilini de köyünün yakınlarında terk edip kayıplara karışmış, bunun üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekat, jandarma, istihbarat ve Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler katil zanlısının ve akrabalarının köydeki evlerini, civardaki kullanılan veya kullanılmayan bahçe evlerini ve Altun'un girebileceği menfez, mağara ve çobanların kullandığı sığınaklarda arama yapmış ancak bir sonuç alınamamıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında katilin eşi Zehra, babası İbrahim annesi İsmihan ve ablası Ayşe Keleş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmış, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.