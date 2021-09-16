KYK yedek yurt sırası nedir, ne demek? KYK yedek yurt başvurusu ne zaman? KYK yedek sırası Türkiye geneli mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları bugün açıklandı ve gözler yedek yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Yedek yurt çıkan öğrenciler başvuru sonuçlarının hemen ardından detayları öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, KYK yedek yurt sırası nedir, ne demek? KYK yedek sırası Türkiye geneli mi? İşte detaylar...
KYK YEDEK YURT SIRASI NEDİR, NE DEMEK?
Sonuçlara göre yurtlara yerleşemeyen adaylar yedek listesinde alıyor. KYK yurt sonuçlarında yedekler alanında yer alanlar için bir süre sonra başvuru alınıyor.
İşte KYK yedek yurt başvurularına dair bilgiler;
KYK YEDEK YURT SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KYK yedek yurt sırası sorgulamak için GSB'nin sonuç sayfasından sorgulama yapılması gerekiyor. Bakanlığın belirlediği tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanıyor. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekiyor.
KYK YURT İZİNLERİ KAÇ GÜN?
Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 75 gün izin verilmektedir.