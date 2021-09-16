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    • 16.09.2021 13:56
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    KYK yedek yurt sırası nedir, ne demek? KYK yedek yurt başvurusu ne zaman? KYK yedek sırası Türkiye geneli mi?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları açıklandı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birlikte öğrenciler hangi yurdun çıkacağı konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Yurtlarla ilgili detaylar ve gelişmeler önemle takip ediliyor. Özellikle yedek yurt sırası ve yedek sırası merak ediliyor. Peki, KYK yedek yurt sırası nedir, ne demek? KYK yedek yurt başvurusu ne zaman? KYK yedek sırası Türkiye geneli mi? İşte merak edilenler...

    KYK yedek yurt sırası nedir, ne demek?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları bugün açıklandı ve gözler yedek yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Yedek yurt çıkan öğrenciler başvuru sonuçlarının hemen ardından detayları öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, KYK yedek yurt sırası nedir, ne demek? KYK yedek sırası Türkiye geneli mi? İşte detaylar...

    KYK YEDEK YURT SIRASI NEDİR, NE DEMEK?

    Sonuçlara göre yurtlara yerleşemeyen adaylar yedek listesinde alıyor. KYK yurt sonuçlarında yedekler alanında yer alanlar için bir süre sonra başvuru alınıyor.

    İşte KYK yedek yurt başvurularına dair bilgiler;

    KYK YEDEK YURT SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    KYK yedek yurt sırası sorgulamak için GSB'nin sonuç sayfasından sorgulama yapılması gerekiyor. Bakanlığın belirlediği tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanıyor. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekiyor.

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    KYK YURT İZİNLERİ KAÇ GÜN?

    Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 75 gün izin verilmektedir.

        KYK YURT GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ NASIL?

        KYK yurtları güvenli barınma hizmeti sağlar. Yurtlara istenilen saatte girip çıkmak mümkün değildir. Mazereti olan öğrenciler mazeret bildirip giriş çıkış saatlerini belirtebilir. Yurtlara sabah en erken 06.00, gece en geç 23.00'da girebilirsiniz. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler önce uyarı alır ardından yurttan atılabilir.

        KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Bakanlık yurtları fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor ve yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. Kategorilerine göre öğrenciler bu yıl, 275 ile 450 lira arasında ücret ödeyecek. KKTC'de bulunan Bakanlık yurtlarının ücreti ise 600 lira olarak belirlendi.

        Yurtlara yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise yurdun kategorisine göre 376 ile 615 lira arasında değişiyor. KKTC'deki yurtlara yerleşen yeni öğrenciler ise 820 lira güvence bedeli ödeyecek.

        Yurt yemekhanelerinden yararlanan öğrencilere beslenme yardımı da yapılıyor. Öğrencilere günlük sabah kahvaltısı için 6, akşam yemeği için de 13 lira olmak üzere toplam 19 lira beslenme yardımında bulunuluyor.

        YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENMELİDİR?

        İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59'a ödenmelidir.

        ÖĞRENCİLERİN BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE KAÇ GÜN İZİN HAKKI BULUNMAKTADIR?

        Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 75 gün izin verilmektedir.

            YURTLARDA BARINMA ŞARTLARI NELERDİR?

            a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

            b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

            c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
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            Haberler Güncel KYK yedek yurt sırası nedir, ne demek? KYK yedek yurt başvurusu ne zaman? KYK yedek sırası Türkiye geneli mi?
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