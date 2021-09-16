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    • Güncel
    • 16.09.2021 14:34
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    • 16.09.2021 14:34
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    Gelinim Mutfakta Adana kebap tarifi! Evde pratik ve lezzetli Adana kebabı nasıl yapılır? Malzemeler…

    Gündüz kuşağı izleyicileri tarafındna gündemde sıklıkla Gelinim Mutfakta Adana kebap tarifi araştırması yapılır oldu. Kanal D’nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta’da yapılan lezzetler yakından takip ediliyor ve evlerinde yapmak isteyen izleyiciler malzemeleri ve püf noktaları araştırıyor. Bugün menüde büyükyen küçüğe herkesin çok severek yediği, lokantaların vazgeçilmez lezzeti Adana kebap vardı. İşte malzemeler…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta Adana kebap tarifi!

    Gelinim Mutfakta Adana kebap tarifi! Evde pratik ve lezzetli Adana kebabı nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün yapılan ve izleyiciler de evde sevdiklerine yapmak istedikleri için merakla araştırmaya başladığı Adana kebap lezzetinin tarifini haberimizde derledik. İşte tadı damağınızda kalacak tarif…

    PRATİK VE LEZZETLİ ADANA KEBAP TARİFİ

    Malzemeler:

    500 gr Kıyma
    3 tepeleme yemek kaşığı pul biber
    Tuz
    150 gr kuyruk yağı

    Yapılışı:

    İlk olarak yağlı kuzu yada dana kıyma (tavsiye edilen kuzu kıymadır .Ama tercih etmeyenler dana kıyma da kullanabilir) geniş bir yoğurma kabına alınır.
    Üzerine kuyruk yağı eklenerek iyice yoğrulur. ( kuyruk yağını marketlerde de bulabilirsiniz. Büyük marketlerde raflarda oluyor. Yada buzluğunuzda kurban bayramından kalan yağlar varsa onları robotta çekerek de kullanabilirsiniz. )
    Yoğurduğumuz kıymaya, tuz ve pul biberi ekleyip biraz daha yoğuruyoruz ve dolaba koyup yaklaşık iki saat bekletiyoruz.
    Dolaptan çıkardığımız kıyma artık tam kıvamında korkmayın parçalanma, yapışma olmayacak.

        Eğer demir şiş yoksa tahta şişleri ıslatıyoruz.
        Elimize bir parça kıyma alıp şişe sarıyoruz. Fotoğraflarda görebilirsiniz,detayları
        Fırın ızgarasını orta rafa koyuyoruz. Fırın tabanına fırın kağıdı yerleştiriyoruz. Çünkü ızgaradan akan yağlar kağıda akarsa fırını temizlemek zorunda kalmayız.
        200 derecede ısıttığımız fırının ızgarasına şişleri yerleştiriyoruz ve kontrollü şekilde pişiriyoruz.
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        Haberler Güncel Gelinim Mutfakta Adana kebap tarifi! Evde pratik ve lezzetli Adana kebabı nasıl yapılır? Malzemeler…
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