Gelinim Mutfakta Adana kebap tarifi! Evde pratik ve lezzetli Adana kebabı nasıl yapılır? Malzemeler…

Yapılışı:

İlk olarak yağlı kuzu yada dana kıyma (tavsiye edilen kuzu kıymadır .Ama tercih etmeyenler dana kıyma da kullanabilir) geniş bir yoğurma kabına alınır.

Üzerine kuyruk yağı eklenerek iyice yoğrulur. ( kuyruk yağını marketlerde de bulabilirsiniz. Büyük marketlerde raflarda oluyor. Yada buzluğunuzda kurban bayramından kalan yağlar varsa onları robotta çekerek de kullanabilirsiniz. )

Yoğurduğumuz kıymaya, tuz ve pul biberi ekleyip biraz daha yoğuruyoruz ve dolaba koyup yaklaşık iki saat bekletiyoruz.

Dolaptan çıkardığımız kıyma artık tam kıvamında korkmayın parçalanma, yapışma olmayacak.