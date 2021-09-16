Gelinim Mutfakta Adana kebap tarifi! Evde pratik ve lezzetli Adana kebabı nasıl yapılır? Malzemeler…

Gelinim Mutfakta Adana kebap tarifi! Evde pratik ve lezzetli Adana kebabı nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün yapılan ve izleyiciler de evde sevdiklerine yapmak istedikleri için merakla araştırmaya başladığı Adana kebap lezzetinin tarifini haberimizde derledik. İşte tadı damağınızda kalacak tarif…
PRATİK VE LEZZETLİ ADANA KEBAP TARİFİ
Malzemeler:
500 gr Kıyma
3 tepeleme yemek kaşığı pul biber
Tuz
150 gr kuyruk yağı
Yapılışı:
İlk olarak yağlı kuzu yada dana kıyma (tavsiye edilen kuzu kıymadır .Ama tercih etmeyenler dana kıyma da kullanabilir) geniş bir yoğurma kabına alınır.
Üzerine kuyruk yağı eklenerek iyice yoğrulur. ( kuyruk yağını marketlerde de bulabilirsiniz. Büyük marketlerde raflarda oluyor. Yada buzluğunuzda kurban bayramından kalan yağlar varsa onları robotta çekerek de kullanabilirsiniz. )
Yoğurduğumuz kıymaya, tuz ve pul biberi ekleyip biraz daha yoğuruyoruz ve dolaba koyup yaklaşık iki saat bekletiyoruz.
Dolaptan çıkardığımız kıyma artık tam kıvamında korkmayın parçalanma, yapışma olmayacak.