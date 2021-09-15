Rize Sağlık Müdürü: Kahvede 4 kişi okey oynuyor, 4 kişi de izliyorsa girmeyin

İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, düzenlediği basın toplantısıyla vakalarla ilgili bilgi verdi. Yaz döneminde kentin çay tarımı ve memleket hasreti çekenler dolayısıyla yoğun göç aldığını hatırlatan Tepe, "İlimizin resmi nüfusu yaklaşık 350 binken haziran ayından itibaren tahminen 800 binleri aşmış durumda. Bir ilde hareket, seyahat ne kadar çoksa virüsün yayılma hızı da o kadar fazla oluyor. Bunu da net gördük. Bu tabi ki tek başına bir sebep değil. Bunu tamamlayan yanında çok fazla etkenler de vardı. Bunları da yakından gördük. Düğünler kapalı ortamlarda yapılıyor. Yeme içme ikramları oluyor, bunlar maskesiz gerçekleşiyor. Bizde horon kültürü var ama bu dönemde olmaması gerekiyor. Horonlar sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, nefes nefese olan ortamlar. Çalışmalarımızda hiçbir vakanın olmadığı bir mahallede, bir anda 10-15 pozitifin çıkmasını sorguladığımızda arkasında 3-5 gün öncesinde o mahalleyle ilgili bir düğünün olması bizi net olarak bu sonuca getiriyor" diye konuştu.

"YOĞUN BAKIM KAPASİTEMİZ MAKSİMUMDA"