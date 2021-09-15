Rize Sağlık Müdürü: Kahvede 4 kişi okey oynuyor, 4 kişi de izliyorsa girmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haritada en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller listesinde Rize, geçen hafta olduğu gibi yine birinci sırada yer aldı. Rize'de önceki hafta 100 binde 614,18 olan vaka sayısı 653,10'a yükseldi.
"HORON OYNAMAYIN"
İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, düzenlediği basın toplantısıyla vakalarla ilgili bilgi verdi. Yaz döneminde kentin çay tarımı ve memleket hasreti çekenler dolayısıyla yoğun göç aldığını hatırlatan Tepe, "İlimizin resmi nüfusu yaklaşık 350 binken haziran ayından itibaren tahminen 800 binleri aşmış durumda. Bir ilde hareket, seyahat ne kadar çoksa virüsün yayılma hızı da o kadar fazla oluyor. Bunu da net gördük. Bu tabi ki tek başına bir sebep değil. Bunu tamamlayan yanında çok fazla etkenler de vardı. Bunları da yakından gördük. Düğünler kapalı ortamlarda yapılıyor. Yeme içme ikramları oluyor, bunlar maskesiz gerçekleşiyor. Bizde horon kültürü var ama bu dönemde olmaması gerekiyor. Horonlar sosyal mesafenin hiçe sayıldığı, nefes nefese olan ortamlar. Çalışmalarımızda hiçbir vakanın olmadığı bir mahallede, bir anda 10-15 pozitifin çıkmasını sorguladığımızda arkasında 3-5 gün öncesinde o mahalleyle ilgili bir düğünün olması bizi net olarak bu sonuca getiriyor" diye konuştu.
"YOĞUN BAKIM KAPASİTEMİZ MAKSİMUMDA"
Kısıtlamaların olmamasının, kontrolsüz ortamların güvenli olduğu anlamına gelmediğini kaydeden Tepe, şunları söyledi:
"Bir kahvehane kültürümüz var. Şehirde keyiflenmek, zaman geçirmek, kafa dağıtmak için bir kahvehaneye gittiğinizde 4 kişi okey oynuyor, yanlarında 4 kişi izliyor, çay içiyorsa lütfen oraya girmeyin. Lokanta tıklım tıklımsa 'birileri yesin kalksın' diye bekliyorsanız girmeyin. Bizim artık bu tip durumlara feda edeceğimiz canımız yok. Yoğun bakım kapasitelerimizi maksimum seviyeye kadar artırdık. Bütün hastanelerimizde Kovid hasta kabul eder duruma geldik. Yoğun çaba sarf ediyoruz yine de sıkıştık. Bu vaka yoğunluğu karşısında maksimum gayret göstermemize rağmen yine de kafa kafaya gidiyoruz. Kontrol bizde."
"AŞI ÇOK BÜYÜK KALKAN"