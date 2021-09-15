İşte gençleri zehirleyen K-Pop akımının perde arkası! Korkunç gerçeği anlattılar

"FARKLI YAKLAŞIMLARA MARUZ KALDIM"

K-pop akımından etkilenen 19 yaşındaki Y.Ö, yaşadığı süreci tüm detaylarıyla anlattı. Sabah Roza'nın haberine göre K-pop akımına başlangıçta yalnızca müzik dinlemek için dahil olduğunu ancak daha sonra grupların fan (hayran) kitlesiyle kurduğu iletişimde farklı yaklaşımlara maruz kaldığını belirten Y.Ö, yaşadığı süreci ailesinin desteğiyle aldığı psikolojik tedaviyle atlattığını söyledi.

Y.Ö, K-pop akımıyla ilgili şöyle konuştu; "Önce youtube'da video izlemeye başladım. Dansları, giyimleri ve tarzları hoşuma gittiği için bir süre sonra ben de diğer üyelere benzemek istedim. Kilolu olduğum için onlar gibi zayıf olmak istedim ve kendi kendime diyet yapmaya çalıştım. Tüm hayranların twitter hesapları vardı bu yüzden ben de takma bir isimle hesap açtım ve sık sık paylaşım yaptım. Kore saatine göre uyanıyordum ve çıkacak klipleri bekliyordum. Bu dönemdeki uykusuzluğum, yorgunluğum ailemin dikkatini çekmeye başlamıştı. Onlar gibi dans etmek için kursa gitmek istedim ancak ailem o dönemde izin vermedi."

"ONLAR GİBİ OLABİLMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM"

"Sürekli yeni video yayınlanmasını bekliyordum, derslerimden koptuğum ve asosyalleştiğim bir dönem oldu. Derslerime odaklanmam için ailem beni sık sık uyarıyordu ancak bunu yapamıyordum. Onlar gibi giyinme, makyaj yapma, onları gibi davranma isteğim artıyordu. Sürekli tartılıyordum ve arkadaşlar arasında hep kaç kilo olduğumuzu konuşuyorduk. Diyet yapsam da kilo veremiyordum bu durum, fanlar (hayranlar) arasında bir süre sonra dışlanmama ve aşağılanmama neden oldu. Onlar gibi görünemediğim için psikolojim bozulmuştu."

"AİLESİNDEN GİZLİ ESTETİK OPERASYON İÇİN PARA BİRİKTİRENLER VARDI"

"Arkadaşlarım arasında ailesinden gizli estetik operasyon yaptırmak isteyenler hatta bunun için para biriktirenler vardı. Ben de yaptırmak istedim ancak aileme bu durumu açıklayamadığım için vazgeçtim."

"K-pop akımından kopma sürecim aslında ailemin farkındalığı sebebiyle oldu. Saatlerce odamdan çıkmadığım için ailem bir süre sonra sorgulamaya başladı. Psikolojik tedavi sürecimden sonra sahte isimle açtığım sosyal medya hesaplarını kapattım ve gruplardan çıktım. Zamanla hiçbiriyle görüşmemeye başladım. Şu an düşündüğümde beni aşağılayan insanların olduğu bir grup için neden sabahlara kadar uyumadığıma anlam veremiyorum."