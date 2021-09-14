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    Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu! 4'ü kamu çalışanı olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı

    Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında 4 kamu çalışanının da olduğu 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Haberin detayları...

    AA
    İHA
    FETÖ operasyonu

    Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün tepe yönetimi ve emniyet mahrem imamıyla bağlantılı olduğu tespit edilen kişilere yönelik kent merkezi ve ilçelerde operasyon düzenlendi.

    Aralarında 4 kamu çalışanının da olduğu 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

    Yapılan aramalarda, FETÖ elebaşının kitapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildi.

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