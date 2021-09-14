Erdoğan düşmanlığı ne akıl ne mantık bıraktı! FETÖ firarisi Can Dündar'dan akılalmaz "Oğuzhan Asiltürk" paylaşımı





Paylaşımında Burhan Kuzu, Deniz Baykal, Devlet Bahçeli'ye de yer veren Can Dündar, "Erdoğan kime dokunsa hasta ediyor" imasında bulundu.



SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Dündar'ın bu seviyesiz saldırısı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Bir sosyal medya kullancısı, "Can Dündar bu seviyesizlik senin de mi seviyen? Gazeteci, aydın hak getire. Akıl, edep, mantık, nezaket ve en önemlisi insanlık bu tweetin neresinde?" diye sordu.