Lüks aracından inen kadın sürücü hemcinsine dehşeti yaşattı: Küfür ve hakaretlerle saldırdı!

Bu sırada o tahliye yoldan bir araç önüme atlayarak benim gidişimi engelledi. Ben de bir an durarak kornaya basmak zorunda kaldım çünkü çarpmak istemedim. Ondan sonrasında araçtan indi karşı taraf da hemcinsimdi çok şaşırtıcı bir şekilde. Araçtan inen kadın bana bağırmaya başladı, 'Neden bana yol vermiyorsun, yol vermek zorundasın' gibisinden, ben de yol vermek zorunda olmadığımı ve benim de arkamda araçların beklediğini söyledim" dedi.