İçişleri Bakanlığı'ndan Özgür Özel'e 'SGK' tepkisi: İftiralarla 1 Başbakan 3 Bakan astınız doymadınız

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel yine asılsız iddialarla gündeme geldi.
CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürü olduğu dönemde SGK'yı batırdığını unuran Özel 'SGK' üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.
Özel "Suçişleri Bakanımızın son suçlu tanıdığı kuzen Mehmet Soylu. SGK'ya bir firmadan satış yaparlar. 1 milyar lira dolandırmış Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu. 7 müfettiş görevlendirilmiş. Mehmet Soylu, görevlendirmeden 3 ay sonra istifa etmiş. Soruşturmaya görevlendirme yapan başkanvekilini de görevden almışlar. Adeta İçişleri Bakanı değil Suçişleri Bakanı olarak nerede bir suç varsa ya bir yakını çıkıyor, ya da o suçlu ile fotoğrafı çıkıyor." şeklindeki skandal ifadeleriye Soylu'ya saldırdı.
İÇİŞLERİ'NDEN SERT YANIT
İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, Özgür Özel'e Twitter üzerinden yanıt verdi.
"İFTİRALARLA 1 BAŞBAKAN 3 BAKAN ASTINIZ DOYMADINIZ"
Gültekin, "SGK'yı batıran da SGK'ya PKK'yı musallat eden de genel başkanın. İftiralarla 1 Başbakan 3 Bakan astınız doymadınız. Bakanımızın bir delikli kuruş yolsuzluğunu ispatlamayan da gereğini yapmayan da bu büyük yalan ve iftirayı atanı partisinde tutan da namussuzdur" ifadeleriyle sert bir tepki gösterdi.