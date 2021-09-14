İçişleri Bakanlığı'ndan Özgür Özel'e 'SGK' tepkisi: İftiralarla 1 Başbakan 3 Bakan astınız doymadınız

Özel "Suçişleri Bakanımızın son suçlu tanıdığı kuzen Mehmet Soylu. SGK'ya bir firmadan satış yaparlar. 1 milyar lira dolandırmış Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu. 7 müfettiş görevlendirilmiş. Mehmet Soylu, görevlendirmeden 3 ay sonra istifa etmiş. Soruşturmaya görevlendirme yapan başkanvekilini de görevden almışlar. Adeta İçişleri Bakanı değil Suçişleri Bakanı olarak nerede bir suç varsa ya bir yakını çıkıyor, ya da o suçlu ile fotoğrafı çıkıyor." şeklindeki skandal ifadeleriye Soylu'ya saldırdı.