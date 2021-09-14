CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’e ihale kıyağı: VIP aracı kaptı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 2021 model lüks makam aracı kullanmaya başladı. Lüks minibüsün Bilecik Belediyesi'nden yüksek rakamlarla altyapı ihalesi alan firma tarafından hibe edildiği öğrenildi.
Göreve geldiği ilk gün Bilecik'teki Osmanlı eserlerini kaldırarak büyük tepki toplayan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İstanbul Sözleşmesi üzerinden öğretmen ve polislere de hakaret etmiş, vatandaştan büyük tepki almıştı.
Ekonomik anlamda da sürekli yalan paylaşımlarla hükümeti hedef alan CHP'li Şahin, lüks bir makam aracına sahipken, 1,5 milyon lira değerinde yeni bir VIP makam aracına binerken görüntülendi.