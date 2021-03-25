





YILDIRIM: "ÖĞRETMENLERİMİZİ VE POLİSİMİZİ AŞAĞILAYAN, HEDEF GÖSTEREN BİLBOARDLARI KALDIRIN"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım: "Bizim polisimizin eli vatan hainleri ve teröristler dışında kimseye kalkmaz, öğretmenlerimiz de yavrularımıza kıyamaz. Canı pahasına bizleri koruyan polisimizi ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır' dediği öğretmenlerimizi kimlere karşı kışkırtmaya ve itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Derhal toplumu ayrıştıran, öğretmenlerimizi ve polisimizi aşağılayan, hedef gösteren bilboardları kaldırmaya ve Emniyet güçlerimiz ile öğretmenlerimiz başta olmak üzere kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz! Kendi partinizdeki kadınlara yapılan taciz ve tecavüzleri konuşmazken, kasetle gelen Bay Kemal hakkında bir kelam dahi etmezken bu nasıl bir saygısızlık ve aymazlıktır!"





Gazeteci-Yazar Murat Özer: "CHP'ye göre herşeyden koruyor. Bir tek kadınları kendi tacizlerinden korumuyor anlaşılan.."