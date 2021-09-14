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    • 14.09.2021 07:01
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    Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz için hesap vakti! Mahkemede ifade verdi

    Rumuz isimle açtığı Twitter hesabıyla bakanlara, devlet yetkililerine ve AK Partililere hakaretlerde bulunan Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, mahkemede ifade verdi.

    Trol savcı için hesap vakti!
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    Twitter'da @HOHMUSTESARI rumuzuyla açtığı hesaptan trollük yapıp bakanlara, devlet yetkililerine ve AK Partililere inanılmaz hakaretlerde bulunan kişinin Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz olduğu ortaya çıkmıştı.

    Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması üzerine yapılan teknik incelemeler sonucunda, hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün kullandığı belirlenmişti.

    Bu tespit üzerine vatandaşlara hukuk dağıtması gerekirken, bir savcının göreviyle bağdaşmayan eylemlerde bulunan Gündüz hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma izni verilmişti.

        SAMSUN'A GÖNDERİLMİŞTİ


        Açığa alınan Özcan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun'a gönderilmişti.

        Sabah'ta yer alana habere göre, Savcı Özcan Muhammed Gündüz hâkim karşısına çıktı. Gündüz, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.

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