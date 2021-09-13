Koronavirüste son durum: Sağlık Bakanlığı 13 Eylül 2021 vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 83,42, 2'nci doz ortalaması yüzde 65,47 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 51 milyon 780 bin 811, 2'nci dozda 40 milyon 635 bin 924 ve 3'üncü dozda 9 milyon 496 bin 164 olmak üzere toplam 102 milyon 431 bin 607 aşı uygulandı.



En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kilis, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Çanakkale, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Elazığ, Bayburt, Siirt, Muş, Bingöl, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gümüşhane oldu.



BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı" dedi.