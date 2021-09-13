Ölüm caddesi! Bahçelievler'de aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında iki ayrı noktada silahlı kavgalar çıktı. İddiaya göre, Önder Sokak ile Mahmutbey Caddesi'nin kesiştiği noktada Yunus T. amcası Necdet Taşkın ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Amca ve yeğen, tartışma sonrası birbirine silahla ateş etti.
AMCA KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATI KAYBETTİ
Amca Necdet Taşkın ile yeğeni Yunus T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Necdet Taşkın kaldırıldığı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaralanan yeğen Yunus T.'in Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.