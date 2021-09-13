Evlat nöbetindeki ailelerle tartışıp hakaretler savuran Ahmet Davutoğlu'na tepkiler çığ gibi





ACILI AİLELERE YALANCI DEDİ

Ahmet Davutoğlu evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın'a "Ben öyle bir şey demedim yalan söyleme Allah'tan kork, bu çocuklar bizim de çocuklarımız onlarla mücadeleyi ben yaptım, bırak öyle şeyi, burada siyaset yapma biz bu çocuklara sahip çıkacağız buradayım onun için. Bir dakika dinle beni, öfkeni anlıyorum ama bunların hepsinin hesabını soracağız. Her cezayı vermek lazım onlara, sizi ben ağırladım başbakanlıkta, PKK ile mücadelede ben değil miydim Diyarbakır'da sizi provoke edenlere uymayın" diye konuştu.