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    • 13.09.2021 09:47
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    Son dakika: Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

    Son dakika haberine göre Balıkesir merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, birer üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve uzman onbaşı ile 6 astsubay olmak üzere 10'unun halen görevde bulunduğu, 29'unun emekli ya da eski askeri okul öğrencisi olduğu, 3'ünün ise örgüt bünyesinde "mahrem imamlık" yaptığı öğrenildi.

    23 ilde düğmeye basıldı! Gözaltılar var

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanması için Balıkesir'in yanı sıra Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 52 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    Şüphelilerin, birer üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve uzman onbaşı ile 6 astsubay olmak üzere 10'unun halen görevde bulunduğu, 29'unun emekli ya da eski askeri okul öğrencisi olduğu, 3'ünün ise örgüt bünyesinde "mahrem imamlık" yaptığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
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