Libya'da şehit düşen MİT mensuplarını ve ailelerini ifşa ettikleri gerekçesiyle bazı yöneticileri tutuklanıp haklarında dava açılan Oda TV'nin 15 Temmuz ile ilgili şok edici bir ihaneti ortaya çıktı.

Oda TV'nin darbe girişiminden sadece bir gün önce yani 14 Temmuz'da "Dimdik ayakta kalacağını sanıyordu" diye sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptığı belirlendi.

Mümtaz İdil isimli kişinin köşe yazısına atıf yapılan Twitter paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının da kullanılması dikkat çekti.

ODA TV 15 TEMMUZ'DAN HABERDAR MIYDI?

Oda TV'nin bu paylaşımı 15 Temmuz hain kanlı darbe girişiminden önceden haberdar olduğu izlenimi uyandırdı.

Bilindiği gibi Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan Libya Şehitleri ve ailelerinin ifşa edilmesi ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklandı. Pehlivan halen tutuklu yargılanıyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH