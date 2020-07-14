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    • 15.07.2020 01:08
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    Oda ’dan haberdar mıydı? Darbe girişiminden bir gün önce ihanet gibi satırlar...

    ’da görevli şehitlerini ve ailelerini ifşa eden Oda ’nin darbe girişiminden bir gün önce ihanet gibi bir Twitter paylaşımı yaptığı anlaşıldı. Söz konusu twet yöneticilerinin darbe girişiminden haberdar oldukları izlenimi uyandırdı. 'tan 'ın haberi...

    Oda TV 15 Temmuz’dan haberdar mıydı?

    'da şehit düşen mensuplarını ve ailelerini ifşa ettikleri gerekçesiyle bazı yöneticileri tutuklanıp haklarında dava açılan Oda 'nin ile ilgili şok edici bir ihaneti ortaya çıktı.

    'nin darbe girişiminden sadece bir gün önce yani 14 Temmuz'da "Dimdik ayakta kalacağını sanıyordu" diye sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptığı belirlendi.

    Mümtaz İdil isimli kişinin köşe yazısına atıf yapılan Twitter paylaşımında Cumhurbaşkanı 'ın fotoğrafının da kullanılması dikkat çekti.

    ODA TV 15 TEMMUZ'DAN HABERDAR MIYDI?
    Oda TV'nin bu paylaşımı 15 Temmuz hain kanlı darbe girişiminden önceden haberdar olduğu izlenimi uyandırdı.

    Bilindiği gibi Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan Libya Şehitleri ve ailelerinin ifşa edilmesi ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklandı. Pehlivan halen tutuklu yargılanıyor.

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH

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