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    • 13.09.2021 00:00
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 12 Eylül darbesi demokrasimizin kara bir lekesidir

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Milletin iradesine darbe vurularak, demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir" açıklamasında bulundu.

    12 Eylül demokrasimizin kara bir lekesidir

    Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 41 yıl geçti.



    Türkiye'yi her alanda geri götüren 12 Eylül darbesi idam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle aradan geçen uzun yıllara rağmen zihinlerdeki yerini koruyor.



    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



    Altun, "Milletin iradesine darbe vurularak, demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir. 15 Temmuz direnişi de göstermiştir ki milletimiz bir daha 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi kendi iradesini hiçe sayan teşebbüslere geçit vermeyecektir." ifadelerini kullandı.



        İşte Altun'un o paylaşımı;
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