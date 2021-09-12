İlk olarak 2005 yılında, Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen Çubuk Turşu Festivali daha sonraki yıllarda her yıl Eylül ayından yapılmaya başlandı. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nin 2021 yılında yapılığ yapılmayacağı yoğun olarak araştırılıyor. Festivale gitmek isteyen vatandaşlar Ankara Çubuk Turşu Festivali ne zaman? 2021 Çubuk Turşu Festivali olacak mı? sorularına yanıt arıyor. Başkent Ankara'da yapılan festivale her yıl yoğun ilgi oluyor. İşte festival tarihi hakkında bilgiler...
ANKARA ÇUBUK TURŞU FESTİVALİ NE ZAMAN?
Adını Ankara'nın Çubuk ilçesindeki meşhur yiyecek olan Çubuk Turşusundan alan festival 2021 yılında yapılacak mı? Her yıl Çubukâbad Parkı'nda düzenlenen festival hakkında tarih merak ediliyor.
Ancak 2021 yılında Çubuk Turşu Festivali'nin olup olmayacağı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle etkinliklerin düzenlenmeyeceği öngörülüyor.
2021 ÇUBUK FESTİVALİ OLACAK MI?
2020 yılında festival salgın nedeniyle iptal edilmişti. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş şöyle konuşmuştu:
"Bilindiği üzere dünya genelinde gerek ulusal gerekse uluslararası pek çok fuar, festival ve karnaval gibi insanların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin, etkisi gün geçtikçe artan ve birçok can kaybına sebebiyet veren Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiği ya da iptal edildiği müşahede edilmektedir.
Bu nedenle 'Dünyanın tek turşu festivali Çubuk'ta' sloganıyla 2005 yılında yapılmaya başlanılan ve adeta ilçeyle özdeşleşen festivalimizi biz de bu yıl düzenlememeye karar verdik.
Festivali düzenlemek için son günlere kadar tüm hazırlıklarımız devam etmişti ancak Kovid-19'daki artış nedeniyle başta halk sağlığı olmak üzere kişisel sağlığımızı daha çok gözetmemiz gerektiği bugünlerde, yeni risklerin ortaya çıkmasını engellemek adına festivalimizi bir yıl sonra daha sağlıklı, kapsamlı ve coşkusuyla gerçekleştireceğimize inanıyorum."