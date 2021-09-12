Ankara Çubuk Turşu Festivali ne zaman? 2021 Çubuk Turşu Festivali olacak mı?

2021 ÇUBUK FESTİVALİ OLACAK MI?

2020 yılında festival salgın nedeniyle iptal edilmişti. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş şöyle konuşmuştu:

"Bilindiği üzere dünya genelinde gerek ulusal gerekse uluslararası pek çok fuar, festival ve karnaval gibi insanların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin, etkisi gün geçtikçe artan ve birçok can kaybına sebebiyet veren Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiği ya da iptal edildiği müşahede edilmektedir.

Bu nedenle 'Dünyanın tek turşu festivali Çubuk'ta' sloganıyla 2005 yılında yapılmaya başlanılan ve adeta ilçeyle özdeşleşen festivalimizi biz de bu yıl düzenlememeye karar verdik.

Festivali düzenlemek için son günlere kadar tüm hazırlıklarımız devam etmişti ancak Kovid-19'daki artış nedeniyle başta halk sağlığı olmak üzere kişisel sağlığımızı daha çok gözetmemiz gerektiği bugünlerde, yeni risklerin ortaya çıkmasını engellemek adına festivalimizi bir yıl sonra daha sağlıklı, kapsamlı ve coşkusuyla gerçekleştireceğimize inanıyorum."