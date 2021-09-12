12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti! Demokrasinin kara lekesi 12 Eylül'de neler oldu?
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanlığında gerçekleştirdiği 12 Eylül darbesi ile Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırasının ardından silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü müdahalesini yaşamıştı. 12 Eylül darbesinin üzerinden tam 41 yıl geçti. İşte tarihe kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin yalnızca görüntülenebilen bazı acıları...
12.09.2021 08:58
- Son Güncelleme: 12.09.2021 09:26