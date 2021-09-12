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12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti! Demokrasinin kara lekesi 12 Eylül'de neler oldu?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanlığında gerçekleştirdiği 12 Eylül darbesi ile Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 muhtırasının ardından silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü müdahalesini yaşamıştı. 12 Eylül darbesinin üzerinden tam 41 yıl geçti. İşte tarihe kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin yalnızca görüntülenebilen bazı acıları...

12.09.2021 08:58 - Son Güncelleme: 12.09.2021 09:26
12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti! Demokrasinin kara lekesi 12 Eylül’de neler oldu?

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren öncülüğünde gerçekleşen ve izleri yıllardır silinmeyen darbede 650 bin kişi gözaltına alındı, 7 binden fazla kişi hakkında idam cezası istendi.

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12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti! Demokrasinin kara lekesi 12 Eylül’de neler oldu?

14 BİN KİŞİ VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI

Siyasi partileri lağveden darbenin ardından önemli kanunların tamamına yakını değiştirilirken darbe sürecinde açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. Darbeciler, 14 bin kişiyi vatandaşlıktan çıkardı.

12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti! Demokrasinin kara lekesi 12 Eylül’de neler oldu?

BİR SAĞDAN BİR SOLDAN
Yönetime el koyan cuntacı askerler, acısı yıllarca sürecek idamların kararını da verdi.

12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti! Demokrasinin kara lekesi 12 Eylül’de neler oldu?

Darbeden sonra ilk idamlar, 8 Ekim 1980'de gerçekleşti. İlk olarak sol görüşlü Necdet Adalı, ardından ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi.

12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti! Demokrasinin kara lekesi 12 Eylül’de neler oldu?

17 YAŞINDA İDAM EDİLDİ

Darbeci Kenan Evren'in, yaşını büyüterek 17 yaşında astırdığı Erdal Eren için söylediği "Asmayalım da besleyelim mi?" sözü ise yıllarca unutulmadı.

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