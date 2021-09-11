Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanlığı 11 Eylül 2021 Kovid-19 vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

Tabloya ilişkin uyarı yapan Bakan Koca, "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.

10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU





9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

