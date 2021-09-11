Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.09.2021 20:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2021 20:23
    ABONE OL

    Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanlığı 11 Eylül 2021 Kovid-19 vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

    Tabloya ilişkin uyarı yapan Bakan Koca, "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.

    10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        6 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            3 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

                30 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU


                29 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
                    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanlığı 11 Eylül 2021 Kovid-19 vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
                        SON DAKİKA