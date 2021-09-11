Son dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta “Gençlerle Şiir Gecesi” programında buluştu

'EŞİMLE ŞİİR GİBİ BİR YAŞAMIMIZ VAR'

Sorunun çok zor olduğunu gülümseyerek belirten Başkan Erdoğan, "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var" yanıtını verdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşmasından önemli satır başları:



Diyarbakır'da Kahramanmaraşlı genç bir kardeşimize sözümüzü böyle 40 gün gecikmeyle de olsa yerine getirmekten memnuniyet duyuyorum. Bir şehirde sanatın, edebiyatın yaygın olmasının mutlaka pek çok farklı sebebi vardır. Ama Maraş'ta bu sorunun cevabı bellidir. Maraş sözünü edebiyatla, şiirle, türküyle söyleyen bir şehirdir.

"ŞİİR GİBİ YAŞAYIN"

Hiç şüphesiz aleme, dünyaya ve insanlığa söyleyecek sözü olan insan için edebiyat ve özellikle şiir en doğru yöntemdir. Bizim de ilk gençlik yıllarımızdan itibaren hayatımız hep edebiyatın ve şiirin içinde geçmiştir. Şiiri yazmak kadar okumanın da bir sanat olduğuna inanıyorum. Siyaset hayatımızda, hitabetimizin gelişmesinde şiire olan alakamızın büyük katkısı vardır. Davamızı yüreklere nakşetmenin en etkili yolu hâlâ bana göre şiirdir. Sevgimizi kalpten kalbe aktarmanın en çarpıcı hâlâ şiirdir. Duygularımızı ete kemiğe büründürmenin en kestirme yöntemi hâlâ şiirdir. Bunun için sizlere diyorum ki şiir okuyun, dinleyin, yazın; yani şiir gibi konuşun, şiir gibi yaşayın. Türkiye'nin gençlerini küresel projelerin dolgu malzemesi yapmak isteyenlere karşı en güçlü direnişi vereceğimiz alanlardan biri de şiirdir.

ZULMÜ ALKIŞLAYAM ŞİİRİNİ OKUDU



Mehmet Akif Ersoy'un Zulmü Alkışlayamam şiirinin okuyan Başkan Erdoğan, "Bende derin hatırası olan bir şiir bu. O da öğrencilik yıllarımda liselerarası şiir okuma yarışmasıydı ve o yarışmasında ben de profesör Doktor Osman Öztürk hocam bana bu şiiri okumamı tavsiye etmişti.

Bu şiirle orada 1. oldum. Ama şiire başlarken, o zamanlar 'kaynana zırıltısı' diye çevrilen, insanların eğlendiği bir zırıltı vardı. Bana şiir okutmamak için ellerinden geleni yaptılar. Baktım ki bırakmayacaklar, jüri de güçlü bir jüri. Bunlar bırakmayınca bende kablolu mikrofon, mikrofonu yere koydum, şiiri mikrofonsuz okumaya başladım. Bu defa, şiiri bitirdim, tam tersine aynı salon döndü ve bir alkış tufanıyla birlikte jüri açıklamayı yaptıktan sonra benim birinciliğimi orada ilan etti. Bütün mesele yaşamak, yaşayarak okumak ve sonrasında tabii dinletmek. Hamd olsun, yazmadım ama okudum." ifadelerini kullandı.

'BU ŞİİRİ CEZAEVİNE GİRERKEN OKUMUŞTUM'



Bu şiiri (Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair) cezaevine girerken okumuştum. 9 şiir vardı kasetimde. İbrahim bey o zaman rekor üstüne rekor kırıyordu. Biz de demiştik ki buradan elde edilecek gelir malum yerlere verilsin. 1.5 milyon sattı o zaman, bu rekordu.



SORU: Yedi Güzel Adam sizin için ne ifade ediyor?

Her biri de bizim düşünce coğrafyamıza, bizim fikir hayatımıza çok ciddi zenginlikler kattılar. Rasim abi hâlâ hayatta, köşe yazarlığına devam ediyor ve devlette de çok ciddi emekleri oldu. Dolu dolu büyüklerimizdi bunlar. Sadece şiirleriyle değil, aynı zamanda fikri nokta da çok ciddi yazıları oldu. Cahit abi tevazunun adeta bir örneği, bir timsaliydi yaşamında. Sadece şiir olarak değil, devletin yapısı içerisinde de yer aldılar. Erdem bey konferanslarıyla, şiirleriyle gençliğe yön verdiler. Bunlar o zaman gençliğin idolü oldular. Bizler de tanıdığımız noktadan itibaren onlardan çok feyz aldık, çok istifade ettik. Onların bu vermiş oldukları yön, bize farklılıklar getirdi. Mesela üstat Necip Fazıl Kısakürek bunlardan bir tanesiydi. Bana nasip oldu; ben üstadın epeyce spikerliğini yaptım, takdimlerini yaptım. Aramızda bu dönemlerde geçen çok hoş sohbetler de oldu. Onu tanımak bana ayrı bir zenginlik kazandırdı, onu benden önce tanıyanların aktardıkları bana ayrı bir zenginlik kazandırdı. Bunlarla birlikte bizim ülkemizin ufkuna bakışımız da değişti. İnşallah eserleriyle siz genç kardeşlerimiz, evlatlarımız okumak suretiyle hem nesirde hem şiirde bunlardan istifade etmek suretiyle sizler de geleceği buna göre yönlendirirseniz inanıyorum ki bizim için ayrı bir zenginlik olursunuz.

SORU: Şiir yazıyor musunuz? Eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendiye şiir yazdınız ya da okudunuz mu?

Maalesef şiir yazmıyorum ama okuyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var.



SORU: Her yangından sonra yangın olan bölgelerin imara açılacağı iddialara rastlıyoruz.

Bunların hepsi yalan. Benim terör yalanı veya yalan terörü diye ifade ettiğim terörle büyümeye çalışıyor. Bundan sonra biz nerede böyle bir şey bulursak kesinlikle yıkarız dedik, yıkmaya da başladık. Asla müsaade etmeyiz. Fakat bu bay Kemal'in işi gücü yalan; dürüstlük, doğru konuşmak yok. Dikili bir taşınız, ağacınız yok. Biz iktidarımız döneminde 5,4 milyar ağaç diktik. Dikmeye devam edeceğiz. Sadece ben İstanbul'da belediye başkanı olduğum zaman, CHP'den almıştım, fidan dikmedim, dedim ki ağaç dikeceğim ve ithal ağaç getirip İstanbul'un tümü o ağaçlarla zenginleşsin istedim. Şimdi de aynısın yapacağız; ağaçların yandığı yerlerde ağaç dikimine süratle başladık, devam edeceğiz. Biz buraları ağaçsız bırakmayız. Sel afetinin olduğu bölgelerde de çalışmalarımızı yoğun şekilde devam ettiriyoruz.