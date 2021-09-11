Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.09.2021 21:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2021 21:40
    ABONE OL

    Kasım tatili ne zaman 2021? MEB 1. dönem ara tatil hangi tarihte yapılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak?

    6 Eylül 2021 Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze olarak başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim öğretim takvimi sonrası kasım tatili en merak edilen konulardan biri oldu. Bu sene yüz yüze başlayan eğitim öğretim döneminde haftada 5 gün okullar açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 - 2022 yeni eğitim öğretim yılında okullar toplamda 4 kere tatile girecek. Peki, Kasım tatili ne zaman 2021? MEB 1. dönem ara tatil hangi tarihte yapılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kasım tatili ne zaman 2021? MEB 1. dönem ara tatil hangi tarihte yapılacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim öğretim takvimi sonrası kasım tatili en merak edilen konulardan biri oldu. Bu sene yüz yüze başlayan eğitim öğretim döneminde haftada 5 gün okullar açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 - 2022 yeni eğitim öğretim yılında okullar toplamda 4 kere tatile girecek. Peki, Kasım tatili ne zaman 2021? MEB 1. dönem ara tatil hangi tarihte yapılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

    KASIM TATİLİ NE ZAMAN? BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ...

    Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

    2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

    Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

    İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

    İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

    Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

        OKULLARDA KOVİD-19 VAKASI DURUMUNDA YAPILACAKLARA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi"ne göre hazırlanan ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan sorular ve cevaplar şöyle:

        Soru: Sınıfımızda bir öğrencimizde Kovid-19 pozitif vaka saptandı. Sınıfımızda şu anda sadece bir tane vaka var. Ne yapmalıyız?

        Cevap: Pozitif vaka olan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.

        Soru: Sınıfımızda bir öğrencimizde Kovid-19 pozitif vaka saptandı. 10 gün içinde sınıfımızdaki başka bir öğrencinin ateşinin okul girişindeki ölçümlerde 38 derecenin üzerinde olduğu tespit edildi. Ne yapmalıyız?

        Cevap: Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre Kovid-19 enfeksiyonu tespit edilirse öğrenci pozitif vaka olarak kabul edilir. Aynı sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre ateşi yüksek olan öğrencide Kovid-19 enfeksiyonu tespit edilmezse sınıftaki diğer öğrenciler okula devam eder.

        Soru: Sınıfımızda bir öğrencimizde Kovid-19 pozitif vaka saptandı. 10 gün içinde başka bir öğrencimizin daha evde rahatsızlandığı, sağlık kuruluşuna başvurduğu ve yapılan PCR testi sonucunda Kovid-19 pozitif vaka saptandığı velisi tarafından okulumuza bildirildi. Ne yapmalıyız?

        Cevap: Aynı sınıfta 10 gün içerisinde birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Darbecilere ’Can’lı kalkan!
        Haberler Güncel Kasım tatili ne zaman 2021? MEB 1. dönem ara tatil hangi tarihte yapılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak?
            SON DAKİKA