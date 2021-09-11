Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim öğretim takvimi sonrası kasım tatili en merak edilen konulardan biri oldu. Bu sene yüz yüze başlayan eğitim öğretim döneminde haftada 5 gün okullar açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021 - 2022 yeni eğitim öğretim yılında okullar toplamda 4 kere tatile girecek. Peki, Kasım tatili ne zaman 2021? MEB 1. dönem ara tatil hangi tarihte yapılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte detaylar!
KASIM TATİLİ NE ZAMAN? BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ...
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.