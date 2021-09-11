Kasım tatili ne zaman 2021? MEB 1. dönem ara tatil hangi tarihte yapılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak?

OKULLARDA KOVİD-19 VAKASI DURUMUNDA YAPILACAKLARA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi"ne göre hazırlanan ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan sorular ve cevaplar şöyle:

Soru: Sınıfımızda bir öğrencimizde Kovid-19 pozitif vaka saptandı. Sınıfımızda şu anda sadece bir tane vaka var. Ne yapmalıyız?

Cevap: Pozitif vaka olan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.