CHP'li Tunç Soyer, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü vals ve tango ile kutladı

Kalabalık, yol boyunca 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. Yürüyüşe katılanlara İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da çaldığı marşlarla eşlik etti. Animatörler de renkli gösterileriyle yürüyüşe katıldı.