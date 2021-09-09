CHP'li Tunç Soyer, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü vals ve tango ile kutladı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Cumhuriyet Meydanı'nda yıl dönümü kutlandı.
Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte, Basmane Karakolu önünde toplanan binlerce İzmirli, Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Kalabalık, yol boyunca 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. Yürüyüşe katılanlara İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da çaldığı marşlarla eşlik etti. Animatörler de renkli gösterileriyle yürüyüşe katıldı.