Uçakları değil paraları uçurmuşlar! Türk Hava Kurumu gerçekleri: Kötü yönetim, borçlar, batık şirketler, ipotekli gayrimenkuller...





İNCELEME İSTEDİ

SABAH'ta yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine DDK, 2009-2019 yıllarını kapsayacak şekilde Türk Hava Kurumu Derneği Genel Başkanlığı, THK Gökçen İktisadi İşletmesi ve şubeler ile THK Havacılık Vakfı Şirketlerini denetledi. İş, işlem ve hesapların masaya yatırıldığı DDK Raporu'nda, kuruma yönelik çarpıcı tespitlere yer verildi.



KÖTÜ YÖNETİM

Raporda, THK Havacılık Vakfı ve üniversitenin kurulması ve hızlı şirketleşme süreciyle birlikte 2011 yılı sonrası dönemde dernek faaliyetlerinin sınırlarının adeta bulanıklaştığına, kurumun mali yeterliliği ve personelin yetkinlik kapasitesinin üzerinde bir faaliyet yoğunluğu ve çeşitliliği içine sokularak kurumun kuruluş felsefesi ve amacından uzaklaştırıldığına, bu süreçte alanında yetkin olmayan yönetici ve personelin kurumda istihdam edildiğine, yöneticilerin plansız ve öngörüsüz kararları, tekrarlanan hata ve suiistimaller sebebiyle kurumun zarara uğratıldığına ve borç yükü altına sokulduğa dikkat çekildi.



DDK'nın diğer çarpıcı tespitlerinden bazıları şöyle:



BORÇLAR: 2019'da 275.698.776 TL zarar edildi. THK Genel Başkanlığı, Gökçen İktisadi İşletmesi ve tüm THK Havacılık Vakfı Şirketleri'nin banka borçları Yönetim Kayyum Heyeti tarafından yapılan mutabakatlarla yeniden yapılandırıldı. Yeniden yapılandırma sonrasında son borç tablosu şöyle oldu: 1 milyar 214 milyon 46 bin 587 TL, 71.776.909 euro ve 484.476 doları borçlanıldı.



BATIK ŞİRKETLER: Faaliyetleri devam eden 8 THK Havacılık Vakıf şirketinden 4'ü (6102 sayılı TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamında) borca battı, 4'ü ise sermayenin tamamını kaybetti. 387 şubeden 55'i gelir ve giderlerini karşılayamaz duruma düştü.