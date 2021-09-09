10 Eylül 2021 Cuma hutbesi: Diyanet bu haftaki Cuma hutbesinin konusu nedir?

Bugün cuma namazını kılmak için milyonlarca kişi camilere gidecek. Bilindiği üzere her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından haftanın Cuma hutbesi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftanın hutbesinin konusunu "Cuma namazı: haftalık buluşmamız" olarak açıklandı. Peki, Diyanet bu haftaki Cuma hutbesinin konusu nedir? İşte 10 Eylül 2021 Cuma hutbesi!
CUMA NAMAZI: HAFTALIK BULUŞMAMIZ
Muhterem Müslümanlar! Yine böyle bir Cuma günüydü. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), meşakkatli hicret yolculuğunun sonunda Medine'ye yaklaşmıştı. "Rânûnâ" denilen yere vardığında ise öğle vakti girmişti. Allah Resûlü (s.a.s), coşkuyla kendisini karşılamaya gelen müminlere orada hutbe irad etti ve ilk Cuma namazını kıldırdı.
Hicret esnasında gerçekleşen bu hadiseyle birlikte Cuma günü, Müslümanların bir araya geldikleri haftalık bayram günü olarak belirlenmiş oldu. Bizler de o günden beri her Cuma, büyük bir sevinç ve heyecan yaşıyoruz. Zira Cuma, haftalık dirilişimize vesile olan müstesna bir gündür. Gündelik meşgalelerden, dünyevî kaygılardan sıyrılıp Rabbimizin huzuruna duruşumuzun adıdır. Duaların geri çevrilmeyeceği bilinciyle Allah'a yakarışın, kulluk ahdimizi yenilemenin vaktidir.
Bugün yerine getirmemiz gereken en önemli sorumluluk, Cuma namazını eda etmektir. Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır."