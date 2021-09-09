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    • 09.09.2021 12:38
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    Pegasus'tan skandal PCR testi açıklaması! Sitesini güncelledi sorumluluğu İçişleri Bakanlığı'na attı

    Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt içi seyahatlerde aşı ve zorunlu PCR testi uygulamasına gidildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tüm yolcular bu kurala tabi tutulurken, Pegasus Havayolları'nın sosyal medyada bir soruya verdiği "Yabancı ülke vatandaşlarından test istemiyoruz" yanıtı olay oldu. Pegasus skandal yanıt sonrası sitesindeki bilgilendirmeyi düzeltirken, sosyal medyada ise ilgili kararın İçişleri Bakanlığı'na ait olduğunu iddia etti.

    takvim.com.tr
    Pegasus’tan skandal PCR testi açıklaması

    Koronavirüsle mücadele yurt genelinde devam ederken, 20 bini aşan vaka sayılarının kontrol altına alınması için yeni uygulamalar da devreye alınıyor. Okulların açılmasıyla beraber hareketliliğin artması nedeniyle yurt içi seyahatlerde aşı ve PCR testi zorunluluğu getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 6 Eylül tarihinden itibaren yapılacak yolculuklarda aşı kartı ibrazı ya da PCR testi zorunlu oldu.

    Son yıllarda yaşadığı ölümlü ve yaralanmalı kazalarla sıkça gündeme gelen Pegasus Havayolları'nın konuyla ilgili olarak sosyal medyada sorulan bir soruya verdiği yanıt iste gündem oldu.

    Pegasus tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, "Yurt içi uçuşlarda turistlere aşı ve test zorunluluğu bulunmamaktadır. Aşı olmayanlara zorunlu test yalnızca Türk vatandaşları için geçerlidir. Bu kararı, T.C. İçişleri Bakanlığı almıştır." ifadeleri kullanıldı. Pegasus'un bu açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılardan "Test zorunluluğu olan vatandaşı, hiçbir teste tabi olmayan turistle yan yana oturtmak hangisini hangisinden korumak anlamı taşıyor? Dış ülke vatandaşını kendi vatandaşınızdan korumak nasıl bir durum?" sorusu yöneltildi.

    APAR TOPAR GÜNCELLEDİLER
    Sosyal medya hesabından verdiği yanıt sonrası büyük tepki çeken Pegasus, internet sitesinde bulunan genelge ile ilgili metni apar topar yeniden düzenledi.

        3 Eylül tarihinde internet sitesinde "Uygulama Detayları" başlıklı bölümde, "Uygulama sadece T.C. Vatandaşları için geçerli olup, yabancı ülke vatandaşları muaf tutulmuştur." ifadelerine yer veren Pegasus, tepkilerin ardından açıklamada düzenlemeye giderek "Uygulama tüm misafirlerimiz için geçerlidir." maddesine yer verdi.

        SORUMLULUĞU İÇİŞLERİ'NE ATTILAR
        İnternet sitesindeki metni düzelten Pegasus, sosyal medyada ise gelen tepkilerle ilgili kararın İçişleri Bakanlığı'na ait olduğunu iddia etti. Gelen tepki tweetlerine Pegasus Destek hesabından verilen yanıtlarda, "Merhaba, ilgili uygulamanın kararı, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından alınmış olup tüm seyahatler için(hava yolu ve diğer ulaşım yolları dahil) aynı kurallar geçerlidir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgeyi sizinle paylaşmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

        TÜRK HAVA YOLLARI TEST İSTİYOR
        Konuyla ilgili olarak soru yöneltilen Türk Hava Yolları ise yabancı yolculardan da aşı kartı ya da PCR testi istendiğini açıkladı. Türk Hava Yolları'na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan 18 yaş ve üzeri diğer yolcularımızda da aşılı olma, bağışıklık ve PCR test kriterleri kapsamındaki kontrol manuel olarak yapılacaktır.
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            Haberler Güncel Pegasus'tan skandal PCR testi açıklaması! Sitesini güncelledi sorumluluğu İçişleri Bakanlığı'na attı
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