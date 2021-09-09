Pegasus'tan skandal PCR testi açıklaması! Sitesini güncelledi sorumluluğu İçişleri Bakanlığı'na attı

Koronavirüsle mücadele yurt genelinde devam ederken, 20 bini aşan vaka sayılarının kontrol altına alınması için yeni uygulamalar da devreye alınıyor. Okulların açılmasıyla beraber hareketliliğin artması nedeniyle yurt içi seyahatlerde aşı ve PCR testi zorunluluğu getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 6 Eylül tarihinden itibaren yapılacak yolculuklarda aşı kartı ibrazı ya da PCR testi zorunlu oldu.
Son yıllarda yaşadığı ölümlü ve yaralanmalı kazalarla sıkça gündeme gelen Pegasus Havayolları'nın konuyla ilgili olarak sosyal medyada sorulan bir soruya verdiği yanıt iste gündem oldu.
Pegasus tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, "Yurt içi uçuşlarda turistlere aşı ve test zorunluluğu bulunmamaktadır. Aşı olmayanlara zorunlu test yalnızca Türk vatandaşları için geçerlidir. Bu kararı, T.C. İçişleri Bakanlığı almıştır." ifadeleri kullanıldı. Pegasus'un bu açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılardan "Test zorunluluğu olan vatandaşı, hiçbir teste tabi olmayan turistle yan yana oturtmak hangisini hangisinden korumak anlamı taşıyor? Dış ülke vatandaşını kendi vatandaşınızdan korumak nasıl bir durum?" sorusu yöneltildi.
APAR TOPAR GÜNCELLEDİLER
Sosyal medya hesabından verdiği yanıt sonrası büyük tepki çeken Pegasus, internet sitesinde bulunan genelge ile ilgili metni apar topar yeniden düzenledi.