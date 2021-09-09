Pegasus'tan skandal PCR testi açıklaması! Sitesini güncelledi sorumluluğu İçişleri Bakanlığı'na attı

Koronavirüsle mücadele yurt genelinde devam ederken, 20 bini aşan vaka sayılarının kontrol altına alınması için yeni uygulamalar da devreye alınıyor. Okulların açılmasıyla beraber hareketliliğin artması nedeniyle yurt içi seyahatlerde aşı ve PCR testi zorunluluğu getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 6 Eylül tarihinden itibaren yapılacak yolculuklarda aşı kartı ibrazı ya da PCR testi zorunlu oldu.

Son yıllarda yaşadığı ölümlü ve yaralanmalı kazalarla sıkça gündeme gelen Pegasus Havayolları'nın konuyla ilgili olarak sosyal medyada sorulan bir soruya verdiği yanıt iste gündem oldu.