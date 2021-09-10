Aşı olmamış memurlar PCR testi yaptıracak mı? Devlet memurları için PCR testi zorunluluğu var mı? Nasıl yaptırılır?

1-PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

İşveren, kovid-19 aşısı olmayan ve aşıları tamamlanmayan çalışanlardan 6 Eylül tarihinden itibaren haftada bir kez zorunlu olarak PCR testi isteyebilecek.

2-İŞVEREN TEST İSTEMEYEBİLİR Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının genelgesinde, 'zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri, işveren tarafından istenebilecek' diyor.

Yani, 'işveren zorunlu olarak isteyecek' demiyor. Bu durumda isteyen işveren testi zorunlu tutar, isteyen tutmaz.

3-TEST ZORUNLULUĞU TÜM ÇALIŞANLARI MI KAPSIYOR?

6 Eylül'den itibaren tüm mesleklerde çalışan işçiler için işveren zorunlu test yaptırmasını isteyebilecek.

4-HASTALIK GEÇİRENLER DE TEST YAPTIRMAK ZORUNDA MI?

Kovid-19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen süre içerisinde bulunan çalışanlardan bu süre içinde test istenmeyecek.