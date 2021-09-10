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    • 10.09.2021 16:14
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    Aşı olmamış memurlar PCR testi yaptıracak mı? Devlet memurları için PCR testi zorunluluğu var mı? Nasıl yaptırılır?

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Aşı olmamış memurlar PCR testi yaptıracak mı? Sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs aşısını tamamlamayan ve aşı olmayan vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu geldi. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda alınan bu karar 6 Eylül itibariyle uygulanmaya başladı. Hem özel sektör çalışanları hem de devlet kurumlarında çalışanlar detayları merak eder oldu. Peki Devlet memurları için PCR testi zorunluluğu var mı? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Aşı olmamış memurlar PCR testi yaptıracak mı?

    Aşı olmamış memurlar PCR testi yaptıracak mı? Devlet memurları için PCR testi zorunluluğu var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Koronavirüs salgını mücadelesinde büyük önem taşıyan covid 19 aşısını hiç olmamış ya da dozlarını tamamlamamış olanlar için PCR testi zorunluluğu geldi. Peki bu zorunluluk devlet memurları için de geçerli mi?

    DEVLET MEMURLARI İÇİN PCR TESTİ ZORUNLU MU?

    6 Eylül Pazartesi itibariyle özel ya da kamu sektörü farketmeksizin aşı olmamış çalışanların PCR testi yaptırması zorunlu oldu.

    1-PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

    İşveren, kovid-19 aşısı olmayan ve aşıları tamamlanmayan çalışanlardan 6 Eylül tarihinden itibaren haftada bir kez zorunlu olarak PCR testi isteyebilecek.

    2-İŞVEREN TEST İSTEMEYEBİLİR Mİ?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının genelgesinde, 'zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri, işveren tarafından istenebilecek' diyor.

    Yani, 'işveren zorunlu olarak isteyecek' demiyor. Bu durumda isteyen işveren testi zorunlu tutar, isteyen tutmaz.

    3-TEST ZORUNLULUĞU TÜM ÇALIŞANLARI MI KAPSIYOR?

    6 Eylül'den itibaren tüm mesleklerde çalışan işçiler için işveren zorunlu test yaptırmasını isteyebilecek.

    4-HASTALIK GEÇİRENLER DE TEST YAPTIRMAK ZORUNDA MI?

    Kovid-19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen süre içerisinde bulunan çalışanlardan bu süre içinde test istenmeyecek.

        5-İŞÇİ TEK DOZ AŞI OLSA DA YİNE DE TEST YAPTIRACAK MI?

        Tek doz aşı olsa da işveren PCR testi isteyecek, çünkü aşıların tamamlanması gerekiyor.

        6-TEST UYGULAMASINDA İŞVEREN NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

        Öncelikle işveren, çalışanının aşı olup olmadığını veya aşılarını tamamlayıp tamamlamadığını kişisel verilerin korunması kuralına göre çalışandan talep edecek ki, HES kodu ve aşı kartıyla bu durum zaten işyerlerinin çoğunluğunda talep edilebiliyor.

        Sonrasında işveren, aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış işçileri, işyerinde karşılaşabilecekleri risk ve tedbirler konusunda yazılı olarak bilgilendirecek.

        Bu bilgilendirme sonrası işveren, aşı olmayan işçilere, kovid-19 tanısı konması durumunda iş ve sosyal güvenlik yasası açısından karşılaşacakları sonuçları da ayrıca bildirmekle yükümlü.

        7-İŞVERENİN BİLGİLENDİRME YAPMASINDAKİ AMAÇ NE?

        Aşı olmayan çalışanların hem işyerini hem de diğer çalışanları tehlikeye atma riski bulunuyor. Ayrıca aşı olmayıp da hastalığa yakalanan çalışanı işverenin çalıştırmayacağı, ücret durumunda değişiklik olacağı hatta çalışanın iş sözleşmesinin feshedilebileceğine yönelik hususlarda işverenin çalışanı yazılı olarak bilgilendirmesi gerekiyor.

        8-TEST SONUÇLARI KAYIT ALTINA ALINACAK MI?

        İşveren tüm test sonuçlarını gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutacak.

        9- TESTLER NEREDE YAPTIRILACAK?

        PCR testleri devlet hastanelerinde ve test yapan tüm sağlık kurumlarında yaptırılabilecek. Test işlemi işyerlerinin kendi bünyesinde de yapılabiliyor.

        10- TESTLERİN ÜCRETİNİ KİM KARŞILAYACAK?

        Devlet hastanelerinde yapılması durumunda testler ücretsiz olacak. Özel hastanelerde ise 250 TL karşılığında vatandaşlar test yaptırabilecek.
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