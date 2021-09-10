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    • 10.09.2021 13:41
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    FETÖ'nün Meksika imamı 2 yıl sonra nefes kesen operasyonu anlattı: 4 gün boyunca gözaltında tuttular

    MİT operasyonuyla yaklaşık 2 yıl önce Kamboçya’da yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ'nün "Meksika imamı" olduğu belirtilen Osman Karaca, mahkemede savunma yaptı. 2018’den beri Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh’de başbakan yardımcısının kızına ait özel bir eğitim şirketine dışarıdan eğitim danışmanlığı yaptığını belirten Karaca, Türk Büyükelçiliği'nin talebi ile 14 Ekim 2019’da 10 Kamboçya polisi tarafından gözaltına alındığını anlattı. Karaca, daha sonra teslim edildiği Türk makamlarınca Kamboçya’dan İstanbul’a getirildiğini söyledi.

    FETÖ’nün Meksika imamı nasıl yakalandığını anlattı!

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı olduğu belirtilen Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 14 Ekim 2019'da Kamboçya'da yakalanmış, 19 Ekim 2019'da da Türkiye'ye getirilmişti. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Karaca'nın savunmasını yaptı.

    MEKSİKA VATANDAŞLIĞINA GEÇMİŞ
    "Silahlı terör örgütü yöneticiliği"     ve "uluslararası casusluk" suçlarından 19 yıla kadar hapsi istenen Karaca, aynı zamanda Meksika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğunu söyledi.



    FETÖ yapılanmasında üst düzey görevlerde bulunduğu belirlenen Karaca, örgüt ilişkilerini ise mahkemede inkar etti.

    BAŞBAKAN YARDIMCISINA ÇALIŞMIŞ
    Kamboçya'ya Meksika pasaportu ile giriş yaptığını; vize, oturum ve çalışma izinlerinin tamamının Meksika pasaportu üzerinden alındığını anlatan Karaca, 2018 Ekim ayından beri Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de başbakan yardımcısının kızına ait özel bir eğitim şirketine dışarıdan eğitim danışmanlığı yaptığını söyledi.

    OPERASYONA TEPKİ GÖSTERDİ
    Phnom Penh'deki Türk Büyükelçiliği'nin talebi ile 14 Ekim 2019 saat 14.30 civarında ABA-BANK'ın Toul Kork/Phnom Penh şubesinde 10 kadar Kamboçya polisi tarafından gözaltına alındığını aktaran Karaca, "Gözaltına aldıktan sonra, Phnom Penh'deki İçişleri Bakanlığı binasındaki bir ofise götürdüler. 18 Ekim 2019 saat 22.00'ye kadar beni orada tuttular" dedi.



        Kamboçya polisinin ellerini yatağa kelepçeli olarak gözaltında tuttuğunu öne süren Karaca, daha sonra teslim edildiği Türk makamlarınca Kamboçya'dan İstanbul'a getirildiğini anlattı.


        CEZAEVİNDE DIŞLANMIŞ
        Kronik sağlık sorunları olduğunu ileri süren Karaca, cezaevinde koğuştaki işlere katılmadığı için arkadaşlarının kendisine söylenmeye başladığı ifade etti.

        Sabah'ta yer alan habere göre, hakimlerin sorularını ise Karaca, "bilmiyorum", "hatırlamıyorum" sözleriyle geçiştirdi. Mahkeme heyeti Karaca'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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        Haberler Güncel FETÖ'nün Meksika imamı 2 yıl sonra nefes kesen operasyonu anlattı: 4 gün boyunca gözaltında tuttular
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