FETÖ'nün Meksika imamı 2 yıl sonra nefes kesen operasyonu anlattı: 4 gün boyunca gözaltında tuttular

BAŞBAKAN YARDIMCISINA ÇALIŞMIŞ

Kamboçya'ya Meksika pasaportu ile giriş yaptığını; vize, oturum ve çalışma izinlerinin tamamının Meksika pasaportu üzerinden alındığını anlatan Karaca, 2018 Ekim ayından beri Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de başbakan yardımcısının kızına ait özel bir eğitim şirketine dışarıdan eğitim danışmanlığı yaptığını söyledi.

OPERASYONA TEPKİ GÖSTERDİ

Phnom Penh'deki Türk Büyükelçiliği'nin talebi ile 14 Ekim 2019 saat 14.30 civarında ABA-BANK'ın Toul Kork/Phnom Penh şubesinde 10 kadar Kamboçya polisi tarafından gözaltına alındığını aktaran Karaca, "Gözaltına aldıktan sonra, Phnom Penh'deki İçişleri Bakanlığı binasındaki bir ofise götürdüler. 18 Ekim 2019 saat 22.00'ye kadar beni orada tuttular" dedi.