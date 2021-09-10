FETÖ'nün Meksika imamı 2 yıl sonra nefes kesen operasyonu anlattı: 4 gün boyunca gözaltında tuttular

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika imamı olduğu belirtilen Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 14 Ekim 2019'da Kamboçya'da yakalanmış, 19 Ekim 2019'da da Türkiye'ye getirilmişti. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Karaca'nın savunmasını yaptı.
MEKSİKA VATANDAŞLIĞINA GEÇMİŞ
"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından 19 yıla kadar hapsi istenen Karaca, aynı zamanda Meksika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğunu söyledi.
FETÖ yapılanmasında üst düzey görevlerde bulunduğu belirlenen Karaca, örgüt ilişkilerini ise mahkemede inkar etti.
BAŞBAKAN YARDIMCISINA ÇALIŞMIŞ
Kamboçya'ya Meksika pasaportu ile giriş yaptığını; vize, oturum ve çalışma izinlerinin tamamının Meksika pasaportu üzerinden alındığını anlatan Karaca, 2018 Ekim ayından beri Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de başbakan yardımcısının kızına ait özel bir eğitim şirketine dışarıdan eğitim danışmanlığı yaptığını söyledi.
OPERASYONA TEPKİ GÖSTERDİ
Phnom Penh'deki Türk Büyükelçiliği'nin talebi ile 14 Ekim 2019 saat 14.30 civarında ABA-BANK'ın Toul Kork/Phnom Penh şubesinde 10 kadar Kamboçya polisi tarafından gözaltına alındığını aktaran Karaca, "Gözaltına aldıktan sonra, Phnom Penh'deki İçişleri Bakanlığı binasındaki bir ofise götürdüler. 18 Ekim 2019 saat 22.00'ye kadar beni orada tuttular" dedi.