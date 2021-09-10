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    • 10.09.2021 13:34
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    Tramvay ile durak arasında kalan kadın ölümden döndü

    Kocaeli'de bindiği tramvaydan biran önce çıkmak isteyen kadın hayatının şokunu yaşadı. 65 yaşındaki kadın hareket eden tramvaydan inerken beton zeminin arasında kaldı. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri beton paneli kırarak kadını kurtardı. İşte o anlar...

    İHA
    Tramvay ile durak arasında kalan kadın ölümden döndü

    Kaza 11.40 sıralarında İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Parkı içinde bulunan tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tramvayda yolcu olarak bulunan Gülcihan Er(65) adlı yaşlı kadın, Doğu Kışla durağında araçtan indi.

    Duraktan çıkmak için acele eden kadın, durak ile Tramvay arasındaki boşluktan durağın dışına çıkmaya çalıştı. Yaşlı kadın, bu sırada hareket eden tramvay ile durak korkulukları arasında sıkışarak sürüklenmeye başladı.

    DURAK İLE TRAMVAY ARASINDA SIKIŞARAK SÜRÜKLENDİ

    Durağın cam korkuluklarının parçalandığı kazada sürüklenen kadını gören durak güvenlik görevlisi, yaptığı uyarısı ile tramvayı durdurarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yaşlı kadın, sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.Yaşlı kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Ambulansa alınan kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı
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