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    • 10.09.2021 13:25
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    İstanbul'da yine yeni yeniden İETT rezaleti! Otobüs yandı işe gitmek isteyen vatandaşlar yolda kaldı

    Göreve geldiği günden bu yana özellikle ulaşımda rezil bir yönetim sergileyen CHP’li Ekrem İmamoğlu yine bir İETT skandalı ile anılıyor. İstanbul Gaziosmanpaşa’da sabah saatlerinde işe gitmek için İETT'ye binen vatandaşlar, otobüsün motorunda çıkan yangınla yolda kaldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

    Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İETT otobüsleri, İstanbulluları canından bezdirmeye devam ediyor.

    Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen ve her gün İstanbul'un farklı bir semtinde yolcuları yarı yolda bırakan İETT manzarasına bugün de rastlandı.

    Son vaka ise bu sabah, İstanbul Gaziosmanpaşa'da görüntülendi.

    OTOBÜSÜN MOTORUNDA YANGIN
    Sabah saatlerinde işe gitmek için İETT'ye binen vatandaşlar, otobüsün motorunda çıkan yangınla yolda kaldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        İETT otobüslerinin bakımsızlığından dolayı arızalanmasına tahammülü kalmayan İstanbullular, bu duruma artık acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtip, şikayette bulundu.
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        Haberler Güncel İstanbul'da yine yeni yeniden İETT rezaleti! Otobüs yandı işe gitmek isteyen vatandaşlar yolda kaldı
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