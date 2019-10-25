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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 17:38

Son dakika: 'nün " imamı" tutuklandı

Son dakika haberi... 'in yurt dışında yakalayarak 'ye getirdiği 'nün " imamı" çıkarıldığı Mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün Meksika imamı tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () yurt dışında yakalayarak 'ye getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü'nün () " imamı" 'nın, sevk edildiği mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olan Karaca'nın, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma savcılığınca ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Karaca'nın, sorgu işlemi tamamlandı. Nöbetçi Hakimlik şüphelinin, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Şüpheli Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanmış ve 19 Ekim'de Türkiye'ye getirilmişti.

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