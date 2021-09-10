CHP'de yine bir kıyak! Edremit Belediyesi'ndeki tüm ihaleleri aynı şirkete verdiler

BAKANLIK HAREKETE GEÇECEK



Yine milyonlarca liralık ihaleler parça parça bölünerek doğrudan temin yoluyla aynı firmaya verildi. Edremit Belediyesi içerisinde yaşanan ihale krizinin ardından İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlığın konuyla ilgili inceleme başlatmak üzere müfettiş görevlendirdiği bildirildi.

"ADAMLAR GELMİŞ ALMIŞLAR"

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici; SABAH'a yaptığı açıklamada, "İhaleler açık yapılıyor, adamlar gelmiş almış. Bu ihaleleri, Destek Hizmetleri Müdürlüğü yapıyor. İhaleye bazen katılım oluyor bazen olmuyor" ifadelerini kullanırken, Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Engin Yıldız ise "İhale dosyası, teknik şartnamesiyle hazırlanarak harcama yetkilisinden gelir. O ihalelerin harcama yetkilisi de Fen İşleri Müdürlüğü'dür" dedi.