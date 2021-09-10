CHP'de yine bir kıyak! Edremit Belediyesi'ndeki tüm ihaleleri aynı şirkete verdiler

Edremit Belediyesi'nde tüm yollar aynı şirkete çıkıyor. Vatandaş ihaleye girebilmek için sıraya girerken Edremit Belediyesi'nde, Aslan Yol isimli şirkete kapılar sonuna kadar açıldı. Aslan Yol, bir yıl içerisinde 10 milyon değerinde 6 ihale alarak rekor kırdı.
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Sabah'ın haberine göre, Aslan Yol'un; Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından aldığı ihalelerden bazıları şöyle:
*Edremit Belediyesi; 19 Şubat 2020'de "Kilitli Beton Parke Taşı ve Kırmızı Renk Beton Bordür Yapımı" işi için ihale açtı. Şirket ile ilçe belediyesi arasında 1 milyon 478 bin 765 lira üzerinden sözleşme imzalandı.
*Edremit Belediyesi'nin 24 Nisan 2020'de "Kırma Malzeme Alımı" ihalesini de aldı. İhalenin tutarı 810 bin 50 lira.
*Edremit Belediyesi'nin 01 Temmuz 2020'de açtığı "Beton Parke Taşı, Kumlamalı Küp Taşı, Beton Bordür ve Beton Oluk Taşı Alımı" işi, 1 milyon 530 bin lira bedelle alındı.