İşte CHP'nin çift maaşlı memurları! CHP'li belediyeden kıyak





O GÖRÜNTÜLERİ SABAH YAYINLADI

SABAH, 29 Ocak tarihli, "Yakanda rozetin yoksa İBB'den sana ekmek yok" başlıklı haberinde, İstanbul'da yürütülen kadrolaşmanın görüntülerini yayınlamıştı. İstanbul'da 70 bine yakın kişi İBB'de işe girebilmek için sıra beklerken, büyükşehir belediyesinde istihdam edilen kadroların Millet İttifakı'nın unsurları arasında bölüştürüldüğü ortaya çıkmıştı.

İstanbul il teşkilatlarından kaç kişinin belediye kadrosuna alınacağı CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serilmişti. Özgür Nas, partisinin değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.