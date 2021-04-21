İşte CHP'nin çift maaşlı memurları! CHP'li belediyeden kıyak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Liyakati esas alın. Yakınlarınızı belediyelerde işe yerleştirmeyin" açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ispatlandı. Beşiktaş Belediyesi'nin; İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yöneticilik yapan CHP'li isimleri, belediye bünyesinde farklı departmanlarda görevlendirdiği ortaya çıktı.
LİYAKAT GİTTİ, KADROLAŞMA GELDİ
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi "liyakat" vurgusu yapan CHP, kadrolaşmada çığır açtı. SABAH ise 17 yıldır CHP tarafından yönetilen Beşiktaş Belediyesi'ndeki akıl almaz kadrolaşmayı gözler önüne serdi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat, CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan ve CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'e Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.'de kadro tahsis etti. CHP Bahçelievler İlçe Kadın Kolu Başkanı Semiha Çetinkaya ve CHP Bahçelievler İlçe eski Başkan Yardımcısı Zelal Kıran'a da aynı belediyede kadro verildi.